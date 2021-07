El Gobierno porteño reflotó hoy el proyecto de levantar torres en el predio de la empresa Irsa en la Costanera Sur, donde hace años buscó habilitar un emprendimiento denominado Solares de Santa María, y anunció el envío a la Legislatura de un convenio urbanístico que propone cambios a la normativa vigente para permitir construcciones de más de 30 pisos.

Tras conocerse el plan del Gobierno porteño, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad consideraron que, "de avanzar esta propuesta del Gobierno de la Ciudad y del grupo Irsa, se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común".

Desde el Gobierno porteño presentaron este proyecto como parte de un plan de desarrollo urbano sostenible que abarca los terrenos de la ex ciudad Deportiva de Boca Juniors, de 71 hectáreas, que en la actualidad pertenece a Irsa, para "transformar un predio que está en desuso hace casi 30 años en un gran parque de 47 hectáreas, que se completará con viviendas y comercios"

"En este proceso histórico, el Estado perdió 71 hectáreas a cambio de nada y ni siquiera se respetará el destino por el cual cedió estas tierras estratégicas. La donación y posterior cesión de estas tierras no se realizó para que se desarrolle un complejo inmobiliario suntuoso", afirmaron sin embargo desde el Observatorio del derecho a la Ciudad.

Desde esta Organización de la Sociedad Civil (OSC) remarcaron que "de cambiarse el uso autorizando un nuevo barrio residencial y comercial, el valor del predio se incrementaría exponencialmente", ya que "de acuerdo al Mapa de Incidencia del Valor del Suelo a este predio le corresponde un valor de 2785 UVA por m2"-

"El terreno de mínima pasaría a costar US$ 1612 millones de acuerdo a valores que estableció el Gobierno porteño para el cobro de impuestos. Si se tomaran valores del mercado el valor del suelo será seguro mayor. El grupo Irsa compró este terreno a US$ 50 millones. Luego de la sanción del convenio, muy de mínima saldrá US$ 1612 millones", advirtieron.

En tanto, desde la administración porteña señalaron que "el acuerdo entre la empresa propietaria del terreno y la Ciudad se consolidará en un convenio urbanístico que será tratado en la Legislatura".

Precisaron además que "Irsa cederá las 47 hectáreas para el parque y, como contraprestación, obtendrá el cambio de normativa urbanística del sector restante".

Es que el convenio contempla "ajustes a la normativa vigente del predio para ampliar su mixtura de usos" ya que en la actualidad solamente están habilitadas las actividades deportivas, y extenderlo a "comercios, viviendas, hoteles y oficinas".

También se prevé cambiar la altura autorizada en el lugar, establecida en 12 metros, y llevarla a los 98 metros, es decir, poco más de 30 pisos.

El predio en cuestión es de Irsa desde 1997, cuando compró los terrenos al Club Atlético Boca Juniors, con lo cual, desde entonces, tiene permitido usos vinculados a actividades deportivas, lo que fue considerado como freno a su proyecto denominado "Solares de Santa María", para levantar torres de 50 pisos y un embarcadero.

Por ello, hace más de una década inició una serie de presentaciones ante la Legislatura porteña a fin de lograr una reforma a los usos de los terrenos. No obstante, aquellos expedientes no prosperaron por la falta de los votos necesarios para la aprobación. (Télam)