La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, señaló hoy que en el video de 2017 que se conoció ayer y que forma parte de la denuncia realizada a la Justicia por el organismo de inteligencia se observa "una mesa judicial de la provincia de Buenos Aires, la mafia de María Eugenia Vidal” que estaba "haciendo un trabajo sucio como lo hacía (Mauricio) Macri con la mesa judicial de Nación".

La AFI presentó ayer una denuncia penal tras constatar el contenido del video que técnicos informáticos hallaron en un disco en desuso, en el cual se ve al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, comandar una reunión en la que se diseñaban estrategias legales y de inteligencia sobre dirigentes sindicales con la participación de dos exfuncionarios de la central de espías de la gestión Cambiemos, el exjefe de gabinete del organismo Darío Biorci y el exdirector de Jurídicos, Juan Sebastián de Stefano.

Consultada por ese encuentro, Caamaño respondió que los asistentes que aparecen en las imágenes estaban "haciendo un trabajo sucio como lo hacía Macri con la mesa judicial de Nación", según declaró a la radio FM Urbana Play.

Respecto al descubrimiento del material, la funcionaria contó: "Encontramos un disco duro en una computadora que estaba en desuso en una oficina de la AFI. Había muchos discos, algunos averiados. La gente de tecnología los empezó a probar para ponerlos en funcionamiento”.

MIRÁ TAMBIÉN El "Pata" Medina dijo que el video de los exfuncionarios de Cambiemos demuestra que no tenían límites

En esa línea, continuó: “La mayoría de los discos estaban rotos o vacíos; pero este tenía un archivo. Se hizo una copia forense y me lo dieron para verlo”.

"El video es en el Banco Provincia. Había tres personas de la AFI, yo puedo especular por qué lo grabaron. Se grababa de todo", planteó Caamaño, quien asimismo explicó: "Se grababa de todo, no sólo a la oposición, si no entre ellos”.

Click to enlarge A fallback.

En ese sentido, estimó que "esa filmación es un control que hacía Nación a provincia de Buenos Aires".

Sobre la presentación judicial de la AFI, que recayó en el Juzgado Federal de La Plata N° 3 a cargo de Ernesto Kreplak, Caamaño aclaró que "la denuncia es que nosotros encontramos este disco, el que tiene que calificarlo es el juez".

De todas formas, al referirse a lo que muestra el video, Caamaño consideró que "parece una estrategia para impulsar una investigación para lograr el enjuiciamiento de determinadas personas vinculadas al sindicalismo”.

“Se estaba tratando de hacer un armado contra los sindicatos y contra los empleados públicos”, agregó la titular de la AFI.

En ese sentido, al explicar por qué presentó la grabación a la Justicia, planteó que la denuncia buscó "marcar la ilegalidad" del episodio que muestra la filmación, ya que en la reunión de 2017 en una sede del Banco Provincia de La Plata estuvo presente la propia AFI de aquel momento.

"Yo presenté en la Justicia esta grabación, y estoy marcando la ilegalidad al presentarlo en la Justicia. Lo hace la propia AFI que está en la Mesa, ellos (por Biorci y de Stefano) están presentes mostrando que hacen ilegalidades", profundizó.

En cuanto al exgremialista de la Uocra La Plata, Caamaño remarcó que su postura "no es defender al Pata Medina" sino advertir sobre la existencia de una "estrategia anti-sindical" desplegada por la gestión bonaerense de Vidal.

"Yo no voy a hablar del Pata Medina, no lo conozco. No conozco a ningún sindicalista, no estoy defendiendo al Pata Medina. Estoy hablando de una estrategia anti-sindical", insistió. (Télam)