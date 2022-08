(Por Leonardo Castillo).- Familiares de detenidos judíos y autoridades argentinas se reunieron esta semana con el objetivo de reactivar en la Justicia argentina las investigaciones que impulsen la extradición del exagente de inteligencia del Ejército Teodoro Aníbal Gauto, quien desde 2002 reside en Israel y está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención de “La Cacha”, que funcionó en La Plata durante la última dictadura cívico militar.

“Tuvimos una reunión el miércoles con el ministro de Justicia (Martín) Soria y quedamos contentos. Compartió nuestra postura ante el caso de Gauto. No es posible que una persona que está acusada de delitos de lesa humanidad no puede vivir tranquilamente sin ser indagada”, señaló a Télam el periodista argentino israelí Shlomo Slutzky, sobre el encuentro mantenido con el funcionario.

Shlomo es pariente de Samuel Leonardo Slutzky, detenido desaparecido que estuvo cautivo en “La Cacha”, donde se presume que murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido.

En 2015, el periodista reveló en un documental exhibido en el canal 1 de la televisión israelí, que Gauto vivía en Israel desde 2002 bajo el nombre de Yosef Carmel.

El exagente civil del batallón 601 del Ejército argentino vivía entonces en la de Kiriat Bialik, en Galilea, adonde se trasladó al salir de la Argentina en el año 2002 junto a su familia.

En esos días, una gran cantidad de emigrados poblaron esa ciudad gracias a las facilidades de radicación ofrecidas a los inmigrantes de origen judío y sus familias, facilidades a las que Gauto puso acceder por estar casado con una mujer que profesa la religión hebrea.

“Mientras yo esté en Israel, y medianamente pueda estirar el tema, es decir, jugar con el tema de que no hay extradición, seguiré acá. Si yo voy a la Argentina y me presento me van a encerrar en un calabozo, y no estoy preparado para eso”, señaló el exagente durante uno de los pasajes exhibidos durante el informe.

Gauto estuvo detenido en 1981 en España con un documento falso y estuvo involucrado en la Argentina en una causa por defraudación al Banco Central, pero cuando solicitó su residencia en Israel aseguró que no tenía antecedentes penales ni créditos exigibles.

Es decir que el antiguo personal de inteligencia del Ejército mintió para ser admitido en el país donde vive en la actualidad, lo cual podría ser motivo suficiente para justificar su expulsión en función de las leyes que rigen en el Estado de Israel.

Desde entonces, Shlomo junto a un colectivo de argentinos residentes en Israel iniciaron una campaña pública y judicial para que Gauto fuera extraditado en la Argentina, donde durante ocho años la Justicia lo requirió por delitos de lesa humanidad con un pedido a Interpol.

El caso de Gauto fue analizado en varias oportunidades por las autoridades israelíes para determinar si se le concedía la extradición sin que se tomara una medida de fondo sobre el tema.

Hasta que el 2018, la Justicia levantó el pedido de captura a Gauto, luego que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak fuera apartado de la causa “La Cacha” por un pedido formulado por la defensa del exministro de la última dictadura Jaime Smart, imputado en el expediente.

El magistrado subrogante Adolfo Gabino Ziulu que tomó la causa decidió levantar el pedido de captura internacional para Gauto, y las autoridades israelíes interpretaron que no tenían competencia para resolver una extradición a Argentina si no había una solicitud formal de parte de la Argentina.

No obstante, integrantes de la comunidad argentina en Israel y familiares de desaparecidos judíos continuaron con el reclamo para que Gauto sea al menos indagado en Israel por los delitos que se le imputan en la Argentina.

Hubo escraches en el domicilio de Gauto a los cuales se sumaron también militantes de organismos de derechos humanos israelíes.

“¿Qué harías si te enteraras que el vecino del departamento 11 de tu edificio, aquel que llegó a Israel de la Argentina hace unos 18 años, es sospechoso de crímenes de lesa humanidad, entre ellos secuestros, torturas, asesinatos e incluso robo de detenidos después de siendo asesinado en "La Cacha", uno de los cientos de campamentos donde fueron desaparecidos 30.000 ciudadanos, incluidos 2.000 judíos?", sostenía uno de los panfletos que los manifestantes dejaron en el vecindario donde residía el exagente.

Krelpak retomó la causa y en marzo de este año, Shlomo presentó ante la Justicia argentina fotos de Gauto cuando era y se desempeñaba como agente de inteligencia para que los sobrevivientes de “La Cacha” lo puedan identificar, lo que permitiría reactivar el pedido de detención para permitir una indagatoria que podía llevarse a cabo en Israel.

"No tengo ideología y en aquella época, tenía 20 años, y me interesaba tener la ropa nueva, por eso entré a trabajar ahí. Confeccionaba fichas con nombres y apellidos de una lista que me llegaban. En algunas decía comunista; en otras, marxista-leninista. Ese fue todo mi trabajo", contó Gauto sobre su labor en el Batallón 601 en el informe emitido en 2015.

En el encuentro con Soria estuvieron junto a Shlomo, Zulema Chester – coordinadora del Espacio para la Memoria «El Chalet» del Hospital Posadas e hija de Jacobo Chester, desaparecido y asesinado en 1976 – y por Natalia Rus - hermana de Daniel Rus, secuestrado y desaparecido el 15 de Julio de 1977.

“Desde la querella de la Secretaría de Derechos Humanos impulsaremos todas las acciones que sean necesarias para que Gauto responda a la Justicia. Creemos que ningún país puede ser refugio para una persona que está acusada de crímenes de lesa humanidad”, afirmó a Télam la subsecretaria de protección y enlace internacional en derechos humanos, Andrea Pochak, quien estuvo presente en el encuentro.

Shlomo cree que Israel tiene también que dar explicaciones sobre “la protección” que le dio a Gauto durante años, y cree tener un indicio al respecto.

“Los servicios de inteligencia de Argentina pudieron haber entregado información sobre militantes de Montoneros que se entrenaban en el sur del Líbano a fines de los años ’70. Tal vez en ese dato quizás haya una explicación para entender por qué hubo tanta protección a Gauto. Es algo que estamos trabajando en una película que pensamos estrenar el año que viene”, indicó Shlomo.

