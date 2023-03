El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó hoy que su administración busca "generar un punto de partida más justo para todos", al inaugurar el edificio de la Escuela Técnica N° 5 del municipio de Almirante Brown, donde entregó netbooks para alumnos y mobiliario para diferentes colegios.

"Esto es para que tengan un futuro mejor", dijo el mandatario bonaerense y criticó a "los que cuando están en el Estado usan la plata para otra cosa" y les dicen a los jóvenes "que no tienen derecho a la educación".

Kicillof estuvo acompañado por el intendente, Juan José Fabini, el diputado provincial, Mariano Cascallares, el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

En ese marco, planteó en su discurso que "hoy existe la categoría de analfabeto digital o tecnológico, que es el que no sabe usar la computadora o el celular, mientras que a la vez hay familias que tienen muchas computadoras, tablets y celulares".

"Pero no todos pueden acceder a la computadora porque no tienen la posibilidad o el dinero. Por eso, se tomó la decisión de que todos los pibes puedan tener una computadora. Porque sino esa desigualdad es mayor", continuó el economista.

"Queremos generar un punto de partida más justo para todas y todos", enfatizó ante los adolescentes y les recordó que el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal "interrumpió" el Programa Conectar Igualdad nacional de entrega de computadoras.

"Dijeron que era un gasto y que no las entregaban porque las escuelas no tenían internet. Es cierto que en muchas escuelas no había conexión. Pero no había que cortar el plan, sino que había que poner internet y seguir entregando computadoras. ¡Había que hacer las dos cosas!", indicó.

El gobernador contó que su gestión ya dotó de conexión a Internet a 5 mil colegios, criticó a quienes acusan al Poder Ejecutivo de "hacer clientelismo" o quienes señalan que se entregan netbooks "para que nos voten".

Y aclaró: "Nadie les va a pedir nada. Dicen eso porque hay una intención de los que no abren escuelas, pero recortan con la idea de que el Estado es malo. Estas computadoras, y esta escuela que hicimos con los impuestos que se cobraron, son de ustedes".

En el flamante edificio -al que asisten actualmente 120 alumnos y se espera que para 2027, con la implementación del séptimo año, lleguen a 400- el mandatario además hizo entrega de 10 aulas de mobiliario a 8 escuelas del distrito, como parte de las 155 aulas destinadas al distrito, 100 de las cuales las provee el gobierno nacional y las 55 restantes, la provincia.

Luego, el gobernador entregó 418 computadoras personales para estudiantes del último año de cinco escuelas secundarias del distrito.

Mediante ese plan, en 2023 se destinarán 168.000 netbooks y, al día de hoy, ya se entregaron 1.873. (Télam)