El precandidato a gobernador de Santa Fe, Leandro Busatto, sostuvo hoy que el actual mandatario provincial, Omar Perotti "nunca intervino" para ordenar las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) locales, y consideró que la competencia interna entre las listas del oficialismo provincial "se palpita pacifica, propositiva y madura".

"Cuando las listas en Santa Fe cerraron, la coyuntura nacional estaba bastante desorganizada y eso generó atomización. Falló el dispositivo político del Gobierno provincial. Tuvimos un Gobernador que nunca se asumió jefe del peronismo y no intervino para ordenar el plan interno que nos permitiera potenciar las chances del peronismo", afirmó Busatto en declaraciones a FM La Patriada.

Las PASO de Santa Fe se realizarán el 16 de julio y está previsto que 13 fórmulas de distintos frentes compitan para determinar cuáles serán los postulantes que irán por la gobernación en los comicios locales que se celebrarán el próximo 10 de septiembre.

Por el oficialismo, competirán cuatro listas en un frente llamado "Juntos Avanzaremos": son el senador nacional Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri (La Cámpora), Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Busatto, diputado provincial santafesino que integra la Corriente Nacional de la Militancia, un espacio referenciado a nivel nacional en la figura del jefe de Gabinete y precandidato vicepresidencial de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi.

"Se palpita una competencia interna pacifica, propositiva y madura en el peronismo de Santa Fe. Las PASO no resuelven todos los problemas de la sociedad, solo posicionan para las elecciones generales. Cuando no hay la posibilidad de ordenar, una primaria permiten movilizar y tratar de oxigenar las expectativas", señaló.

En ese marco, el precandidato aseguró que tiene "diferencias con el gobierno de Perotti" y "otra mirada de la provincia" y sostuvo que la gestión del actual mandatario "tuvo buenas y malas".

"Hubo un proceso de acierto en las políticas vinculadas a la producción fundamentalmente postpandemia y en la realización de obras públicas, y de reivindicación de reclamos históricos como el boleto educativo gratuito. Pero fundamentalmente, en el tema de seguridad fue muy mala la gestión y se profundizaron los malos resultados de otras gestiones", afirmó.

Además, criticó que "fue un Gobierno que tuvo poca empatía con los laburantes, especialmente con los del Estado" como los maestros y los trabajadores de salud y señaló que "la palabra paritaria parecía demasiado costosa de pronunciar".

"Perotti Tiene una mirada muy productivista de la realidad, nosotros le queremos agregar una mas distributivita", subrayó el postulante.

En cuanto a las internas de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia, el legislador santafesino consideró que los precandidatos a la titularidad del Ejecutivo provincia, Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, "están dirimiendo en realidad una interna nacional", que es la que mantienen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra de Defensa, Patricia Bullrich, los postulantes de la coalición opositora de cara a las PASO nacionales del próximo 13 de agosto.

"No hay en JxC una discusión sobre un modelo de Provincia. Ellos tendrán que dar explicaciones. Me parece muy lamentable que discutan cuestiones desde el ego o posicionamientos personales y no sobre los problemas de la gente. No se les cayó ni una idea durante la campaña. Tampoco dijeron qué van a hacer", subrayó.

Finalmente, Busatto expresó que hay que "ofrecer una alternativa para que después de diciembre siga habiendo un Gobierno que, aun con cosas por mejorar, pelee por una Argentina realmente igualitaria y con lugar para todos".

"Si gana la derecha, vamos a una patria donde le 10% vive como quiere y el 90% se amontona como puede. UxP es la única opción", completo. (Télam)