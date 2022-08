La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sugirió que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, podría quedar fuera del frente opositor Juntos por el Cambio (JxC) antes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año próximo.

Bullrich dijo que, “si hay gente que no tiene que estar” en JxC, “se discutirá”.

Las declaraciones de la jefa partidaria son una respuesta elíptica a Carrió, que hace pocos días removió el avispero apuntando contra varios dirigentes del espacio que nuclea a macristas y radicales, con la excepción del propio expresidente Mauricio Macri.

Sin nombrarla específicamente, pero en referencia a las críticas que lanzó “Lilita”, Bullrich dijo: “A mí la verdad no me asusta. Lo importante es que entendemos que esa verdad nos debe servir para que todos en Juntos por el Cambio tengamos en claro la dirección para cambiar la Argentina. Si hay gente que no tiene que estar, se discutirá, se hablará y lo analizaremos.”

“Yo no miento más, yo no me calló más”, había dicho Carrió, y Bullrich retrucó diciendo que ella no necesita ocultar nada.

“No miento en aquello que significa el encuadre político e ideológico de Juntos por el Cambio. Hoy es 17 de agosto y recuerdo cuando salí a la calle contra esa cuarentena brutal en la que vivíamos los argentinos. Y no oculto que fue un determinante que le dio a Juntos por el Cambio un encuadre hacia dónde íbamos: si hacia un acuerdo con el Gobierno o a una mirada republicana. Ese encuadre lo tengo clarísimo y he trabajado siempre en ese sentido”, concluyó la titular del PRO.