La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, rechazó hoy las críticas que hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal respecto del consumo de marihuana, al señalar con ironía que el mandatario provincial "no `pudió´ contra las drogas". "Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zavaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan", había afirmado la precandidata a diputada por la Ciudad, que abrió una polémica sobre el tema en el final de la campaña. Luego de que Kicillof la acusara de tener "un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la Capital", la ex ministra de Seguridad apoyó a la precandidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad con una ironía que recordó un error del gobernador durante un discurso

"María Eugenia Vidal lo hizo, combatió el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires. Tiene la autoridad para hablar, no así el gobernador que ha quedado totalmente congelado respecto a qué hacer con la droga", afirmó Bullrich. En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, añadió: "Kicillof no `pudió´ contra las drogas, en sus palabras". En ese contexto, la ex funcionaria nacional pidió un debate "responsable" sobre el consumo de drogas, pero "no en medio de esta campaña" y planteó: "El tema de la droga y del narcotráfico hay que discutirlo en un marco de mucha responsabilidad". Y concluyó: "Lo que se debe discutir es si la Argentina va a ser un país que va a permitir la comercialización de la droga, el narcotráfico, o si vamos a seguir entendiendo que eso destruye a una sociedad". LC/PT/PS/OM NA