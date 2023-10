La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró hoy que "no son convenientes" las declaraciones que hizo ayer Mauricio Macri sobre una posible alianza de la coalición opositora con el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, si se impone en los comicios de este año, y cuestionó que el exmandatario haya hecho "una definición de este tipo cuando hay una lucha diferente" en la campaña electoral.

"Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente. Nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones", expresó la candidata en declaraciones a la Radio Urbana Play.

Es por lo menos la segunda vez en pocos días que Bullrich sale a cuestionar al expresidente Macri por su cercanía con el líder libertario, algo que generó malestar en varios espacios que integran JxC desde que finalizaron las PASO.

En más de una oportunidad, el postulante de LLA había asegurado sentir admiración por el expresidente y había sugerido la posibilidad incluso de sumarlo a una eventual gestión suya como una suerte de "super embajador".

Ante estos coqueteos, sectores de la UCR se manifestaron abiertamente en contra y el gobernador de Jujuy y titular del centenario partido había considerado que con esas posturas y acercamientos hacia Milei, el exmandatario le había causado "mucho daño" a JxC.

Debido a esas reacciones, Macri pareció en las últimas semanas haber tomado distancia de Milei y respaldó la postulación de Bullrich, pero ayer, durante una charla con alumnos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el exmandatario volvió a mostrar sintonía con el economista ultraliberal.

"Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane Milei, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados. Y como nosotros vamos a ganar, los liberales también nos van a ayudar a nosotros para aprobar los proyectos”, indicó el exmandatario.

A fines de septiembre, las posturas de Macri sobre Milei habían generado otro cortocircuito interno.

En esa ocasión, Bullrich, en un reportaje con la CNN, dijo que había hablado con Macri sobre que “no es hora de salir a generar problemas” y que era “importante no meter ruido a la campaña”.

Las declaraciones de ayer en Harvard del expresidente también generaron la reacción del diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien pidió por redes sociales que Macri "se afilie” a La Libertad Avanza, y aseguró que JxC representa "el liberalismo en serio".

"Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", escribió Espert en su cuenta oficial de la red social X (exTwitter).

Por su parte y en medio de estos ruidos internos, el diputado nacional y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, salió hoy a respaldar la postulación de Bullrich en las redes sociales al afirmar que JxC se enfrenta en estas elecciones a "dos populismos que desprecian la democracia", en referencia a Unión por la Patria (UxP) y LLA.

"Juntos por el Cambio tiene una candidata, Patricia Bullrich, equipos, un programa serio y consistente y una visión de centro republicano y plural. Vamos a ir a balotaje con quien sea y resistiremos a los cantos de sirena de la demagogia y el oportunismo. No queremos más de lo mismo, ni romper todo, ni un salto al vacío", apuntó Ferraro en su cuenta de X.

En la polémica se involucró también Ramiro Marra, el candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), quien le dio la “bienvenida” irónicamente a Macri a ese espacio político.

En ese sentido, Marra opinó que en JxC "todo el mundo sabe" que en las elecciones del 22 de octubre el expresidente votará por Milei.

"Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votás a Javier Milei, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza", escribió Marra en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

En tanto, el dirigente del PRO Fernando de Andreis, cercano a Macri, salió a aclarar que "algunas frases sueltas tomadas de la participación que Mauricio tuvo ayer en Harvard produjeron interpretaciones muy equivocadas”.

“En primer lugar, cualquiera que haya visto la conferencia habrá registrado su apoyo contundente a Patricia”, explicó el exfuncionario nacional.

“Al mismo tiempo, mientras respondía a un estudiante, Mauricio respondió dos cosas clave: primero que no vamos a participar de un hipotético gobierno de ningún otro candidato. Segundo que Milei es un candidato aislado y que no puede producir cambios”, concluyó De Andreis. (Télam)