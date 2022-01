La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, admitió hoy que le dio "bronca" el video que muestra el presunto armado de la causa judicial contra Juan Pablo "Pata" Medina, aunque afirmó que el ex secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de La Plata "es un chorro y es un ladrón".

"En primer lugar, el Pata Medina es un chorro y es un ladrón que se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción en La Plata, que ha tenido un enorme retroceso en esa área a partir de estas prácticas", disparó Bullrich en diálogo con los periodistas Ignacio Ortelli y Ricardo Benedetti en el programa "Pan y Circo" que se emite por Radio Rivadavia.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández destacó que el país tiene más de 3 mil obras públicas en construcción

Al ser consultada sobre el tema, la dirigente de Juntos por el Cambio recordó que en el año 2000, cuando era ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, le tocó una situación similar con empresarios que fueron a verla para decirle que Medina "era un extorsionador", y que ella les pidió "que lo denuncien".

Click to enlarge A fallback.

"Me dijeron 'no nos animamos porque además es un mafioso, nos tirotea las casas'. Entonces les dije que yo, como funcionaria pública, lo iba a denunciar. El Pata Medina terminó en ese momento tres años preso", subrayó Bullrich.

Tras recordar ese episodio, la también ex ministra de Seguridad se refirió a la reunión de 2017 que fue revelada por el video difundido días atrás por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y consideró que "indudablemente es una reunión mal hecha".

"Si un empresario va a decirte que un tipo lo está extorsionando, lo tirotea o amenaza a su familia, el funcionario debería, por saber que hay un delito, denunciarlo", señaló Bullrich y agregó: "A esta altura de la vida, que haya alguien que haga una reunión de ese tipo da bronca, porque se termina dando vuelta la historia".

"Me dijeron 'no nos animamos porque además es un mafioso, nos tirotea las casas'. Entonces les dije que yo, como funcionaria pública, lo iba a denunciar. El Pata Medina terminó en ese momento tres años preso"

En este sentido, subrayó: "El Pata Medina no deja de ser lo que es. Ahora, que esa reunión tiene una mala praxis total, sí. Lo único que tenía que decir el funcionario es 'muchachos, ustedes me dicen que es un delincuente, yo voy y lo denuncio'". Bullrich señaló que "todos saben cómo es el modus operandi" y que "no es solamente el Pata Medina, es también en la UOCRA de Bahía Blanca y muchas de la zona sur" y agregó: "Hay que tener el coraje de hacer lo que hay que hacer, porque el Pata Medina terminó denunciado. Si el tipo es un ladrón, ¿cuál es el problema de denunciarlo, en vez de hacer reunioncitas?".

Por otra parte, la titular del PRO destacó que 2021 fue "un año importante" para Juntos por el Cambio, principalmente por la victoria en las elecciones legislativas, pero reconoció que hubo "claro oscuros" sobre el final, por la ausencia de diputados que llevó a la oposición a perder la votación sobre los cambios en Bienes Personales y por la fractura que se dio en torno a las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses.

"Esos dos temas pusieron en crisis nuestra representación y tenemos que esforzarnos mucho para que esto no sea así y todos los días podamos demostrar a la sociedad y tener muy en claro nuestros objetivos", afirmó la referente de Juntos por el Cambio.

En este sentido, remarcó: "Somos una coalición y tuvimos un desorden pero nos estamos re ordenando, así que creo que es muy importante que tengamos siempre en claro nuestro horizonte". "Es tan contradictorio este Gobierno, que nuestra mirada tiene que ser muy clara para mostrar esta diferencia entre lo que es Juntos por el Cambio como modelo productivo, versus un Gobierno que te dice que quiere llegar a 100 mil millones de dólares de exportaciones pero hoy mismo arma un observatorio y no se puede exportar carne", disparó.

Respecto de la negativa de los gobernadores de Juntos por el Cambio a concurrir a la reunión convocada por el presidente Alberto Fernández para hablar sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bullrich dejó una ventana abierta para que esa decisión cambie pero le reclamó "seriedad" al Gobierno.

La dirigente señaló que "la decisión todavía no está oficialmente tomada" pero aclaró: "Nosotros queremos seriedad. Es una conversación seria, no queremos participar de un acto político, si van 200 personas y empieza (el ministro de Economía, Martín) Guzmán a criticar a nuestro gobierno". Tras subrayar que "los diálogos tienen que ser en el ámbito del Congreso", Bullrich insistió en que si en el oficialismo "quieren discutir en serio las cosas, hay que discutir de otra manera". PS/OM NA