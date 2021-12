La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pidió que el Gobierno retire el proyecto propuesto para el Presupuesto 2022 y presente "uno razonable", a la vez que dijo que el oficialismo no pueda negociar las partidas presupuestarias con la oposición da muestra de que "no podrá negociar nada con el FMI".

"Lo que debía hacer el Gobierno no era amenazar con un DNU sino retirar el Presupuesto porque es lo que se debe hacer y es que si no puede negociar un presupuesto con la oposición, menos va a poder negociar con el FMI", afirmó en diálogo con Luis Majul al programa Esta Mañana que se emite por Radio Rivadavia.

Previo a la decisión de rechazar el Presupuesto 2022, Bullrichseñaló: "Hoy, un DNU y este presupuesto es más o menos lo mismo, dado que hay una cláusula que establece que el presidente puede modificar partidas".

Además aseguró que el debate expone dos ideas de país enfrentadas, la de Juntos por el Cambio, quienes apelan a potenciar "el mundo privado" y por el otro, la del oficialismo, que abona a "la idea de que el Estado reemplaza todo".

"Lo importante es que la Argentina comience a tener un presupuesto que genere impulso del trabajo y del crecimiento. Que no crezca por la inercia de la caída", sostuvo la ex ministra de Seguridad. En tanto, manifestó: "En este Presupuesto hay cosas que no tiene financiamiento, hay más gasto público. Va a tener que haber más dinero de algún lado.

De inflación o de impuestos o de algún lado para cubrir todo esto que están haciendo". "Todas las variables macroeconómicas están mal tomas y cuando uno parte de un mal diagnostico está equivocado", culminó. SR/KDV NA