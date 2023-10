La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se jactó de haber sido "la única candidata competitiva" en haber mencionado en el debate el escándalo que protagonizó el dirigente peronista Martín Insaurralde, quien realizó un lujoso viaje por Europa con la modelo Sofía Clerici. "Las únicas que hablaron de Insaurralde fueron Patricia Bullrich y (Myriam) Bregman; Milei, mudo", afirmó la referente del PRO y cargó así contra el líder de La Libertad Avanza. Asimismo, remarcó: "Evaluemos, si tomamos a candidatos de la oposición competitivos fui la única"

Tras su exposición en el intercambio organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la exministra de Seguridad hizo referencia a su cruce con el ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre el tema. "Hablé, dije que cuando presentó una Ley Penal contra aquellos que no blanqueaban sus dólares, entonces dije que se lleven al primer preso, Insaurralde, ahí lo tienen. El primero que va a esa cárcel es Insaurralde", afirmó Bullrich. Al ser consultada por las encuestas que aseguran que Juntos por el Cambio perdió caudal de votos, Bullrich subrayó: "Hay una posibilidad de cambio o continuidad, nosotros mostramos que la continuidad es Massa y que Milei está comenzando a pensar que hay actores del mismo sistema que son los que le pueden dar la pata que no tiene, dijo que Barrionuevo había cambiando". "Está claro que el cambio es un cambio que necesita espaldas y nosotros la tenemos, tenemos gobernadores, la mayoría parlamentaria, intendentes y así se construye el cambio", indicó. En la misma línea, indicó: "No hacemos un rejunte de último momento. Hay una diferencia muy grande entre lo que está sucediendo en la fuerza de Milei y el cinismo de Massa, que me contestó que será Presidente el próximo gobierno y que en este no está. Es el ministro de Economía, el cinismo de poder separarse todo el tiempo". "Hay que volver a mirar el debate", pidió Bullrich, quien cursa un cuadro gripal y deberá reponerse para poder participar del segundo encuentro de los candidatos presidenciales.