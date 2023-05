La precandidata presidencial del PRO en Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich expresó hoy que "tiene una posición distinta" a la del senador bonaerense Joaquín De La Torre, uno de sus aliados, quien calificó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como "inspector de veredas", le pidió que "se deje de joder y se baje" de su postulación a Presidente y le achacó tener una policía que "mata pibitos".

"Yo creo en la competencia democrática y nunca le pediría a alguien que está compitiendo que se baje", dijo Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.

La titular del PRO en licencia se distanció así de los dichos que pronunció el sábado pasado De La Torre, exintendente de San Miguel alineado en el sector duro del PRO denominado "halcones" y encabezado por Bullrich.

"Yo lo hablé con Joaquín (De la Torre) y él cree que nos va a ir muy bien en las elecciones y por eso es el momento de darle firmeza al proyecto, pero mi posición es distinta" en cuando a su postura ante Larreta, sostuvo la exministra de Seguridad.

Durante un plenario que realizó en San Miguel, De La Torre exigió a Larreta que "se baje" de su precandidatura presidencial y criticó la política de Seguridad que lleva adelante en el distrito porteño.

"No quiere ser presidente, si no que quiere, ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la policía no mata pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central", fustigó el exjefe comunal.

De esta forma, el dirigente bonaerense del PRO aludió al crimen de Lucas González, quien militaba en las divisiones inferiores del club Barracas Central y fue asesinado por efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires en un presunto control.

"Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta", agregó el exintendente de San Miguel.

Pese a atacar a sus adversarios internos y a respaldar su precandidatura presidencial con un discurso duro, De La Torre no fue elegido por Bullrich como su candidato a gobernador de Buenos Aires: la exministra de Seguridad se inclinó por el intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti.

Con esa decisión también quedaron relegados el actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el diputado nacional Cristian Ritondo, quienes esperaban ser nominados por la líder el sector duro del partido amarillo.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en la previa de una cumbre del PRO bonaerense en Olivos, territorio del precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, que tendrá el objetivo de avanzar en definiciones rumbo a las elecciones en la provincia, donde además de Grindetti también está lanzado el diputado nacional Diego Santilli, quien tiene el aval de Larreta.