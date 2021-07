La titular del PRO, Patricia Bullrich, puso en duda hoy que vaya a bajar su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, luego de quesurgieran versiones en ese sentido.

Bullrich se bajaría en Ciudad y Vidal avanza hacia liderar la lista porteña de Juntos por el Cambio "No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños", escribió Bullrich en Twitter luego de que trascendiera un principio de acuerdo en el PRO para que María Eugenia Vidal encabezara la lista, sin la presidenta del partido en la boleta.

Según se preveía hasta el momento, Bullrich competiría en una interna de Juntos por el Cambio contra Vidal, por lo que los trascendidos sobre las negociaciones que siguen en marcha agitaron a la coalición opositora.

Según supo NA, el acuerdo en el PRO que buscaba el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que Vidal encabece la lista de diputados nacionales estaba encaminado aunque no cerrado. Sin embargo, que trascendiera como algo ya definido molestó al sector de Bullrich, que rápidamente salió en las redes a desmentir que la presidenta del PRO fuera a bajarse.

"No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños".

Florencia Arietto, que pertenece al espacio que lidera la ex ministra de Seguridad, señaló antes las versiones que corrieron rápidamente que "esto no es cierto" y sentenció: "Bullrich no se bajó". También el bailarín Maximiliano Guerra, que se acercó a Juntos por el Cambio de la mano de Bullrich, fue otro de los que salió al cruce de los artículos periodísticos que dieron por cerrada la negociación y expresó: "No hay tal acuerdo

