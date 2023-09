La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, realizaba un acto esta tarde en la ciudad de Rosario, junto a otros dirigentes de la coalición, la última parada de una gira que contó con visitas a las localidades de Armstrong, en Santa Fe, y Bell Ville, Marcos Juárez y Villa María, en Córdoba, mientras avanza con las preparaciones para el debate de este domingo en Santiago del Estero.

Su paso por Rosario fue la última posta del día, parte de la caravana proselitista que Bullrich está realizando por distintas partes del país hace unas semanas, a bordo del motorhome bautizado "Patoneta", y que tuvo más temprano como destino las localidades cordobesas de Villa María, Bell Ville, Marcos Juárez y la santafesina Armstrong.

En su visita a Villa María, la candidata afirmó que aprendió de los "errores de la gestión de Mauricio Macri", prometió "bajar la inflación con presupuesto sin déficit" en caso de ganar las elecciones y rechazó las encuestas que la ubican tercera en las preferencias del electorado, dejándola afuera de una eventual segunda vuelta.

En declaraciones a los medios locales, Bullrich indicó que trabajará para acordar “equilibrio fiscal en las provincias”, que eso se logra con “no gastar más de lo que se recauda” y que siguiendo esa lógica económica “le pegamos un golpe a la inflación y la gente va a poder ordenar su vida”.

MIRÁ TAMBIÉN Piden incluir a la protección ambiental como uno de los temas centrales del debate electoral

A 24 días de las elecciones presidenciales, Bullrich llegó a Villa María también para respaldar la candidatura a intendente de Darío Capitani (PRO), quien va con la lista de JxC en las elecciones municipales del próximo domingo en esa ciudad del departamento General San Martín.

“Es muy importante que ganemos Villa María, que es la tercera ciudad de Córdoba, así como venimos ganando las provincias de Chaco, Mendoza, San Luis, San Juan y tantas otras”, destacó la dirigente del PRO, e insistió: “Es hora de terminar con el kirchnerismo”.

Al ser consultada sobre algunas encuestas que posicionan en segunda vuelta al candidato de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dijo que "son instrumentos de campaña; no un método científico que mide la realidad”, y afirmó que en JxC siempre estuvieron "convencidos de que vamos a ganar”.

Luego de su paso por Villa María, la exministra de los gobiernos de Macri y de Fernando de la Rúa (Alianza) se trasladó hasta la localidad de Bell Ville, en el departamento de Unión, donde también hay elecciones este domingo, para apoyar al candidato a intendente radical Juan Manuel Moroni.

MIRÁ TAMBIÉN Referentes políticas apoyaron marcha de mujeres y disidencias en defensa de derechos conquistados

"Tenemos la espalda que nunca tuvimos para poder gobernar el país, con más de 10 provincias, con mayorías parlamentarias, intendentes cerca de la gente en todos lados. Nunca más nos van a parar y nunca nos van a poner la pierna encima", indicó Bullrich, junto al actual jefe comunal de Bell Ville, Carlos Briner, y el diputado Mario Negri.

Luego, la candidata encabezó un acto en el Anfiteatro Municipal de la ciudad de Marcos Juárez junto a la intendenta de ese distrito, Sara Majorel, y el candidato a diputado Pedro Dellarossa.

"Creo que estamos en una ola de cambios fundamentales en todo el país. Es una ola que la estamos viviendo domingo a domingo", remarcó Bullrich y ejemplificó con las victorias de la coalición en San Luis, Chubut, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Chaco.

Por la tarde, la candidata arribó a la localidad santafesina de Armstrong que -según dijo- representa un lugar "histórico" porque es "donde comenzaron las marchas contra la ley 125", un distrito que recorrió junto al gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado José Núñez.

En declaraciones a La Nación+, la exministra macrista criticó el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el apoyo que le dio a esa medida el cotitular de la CGT, Pablo Moyano.

"La oligarquía sindical está cuidando sus sueldos y desprotegiendo a 46 millones de argentinos con la inflación. Que vayan al palco a hacer 'fuck you' como hizo Moyano... 'Fuck you' es que el dólar esté a $790 y que mañana cuando vayan los argentinos a comprar algo no tengan precios", se quejó.

Bullrich también cuestionó a Milei, a quien calificó de estar "un poco perdido" y apuntó contra su programa por "quedarse un poco atrás".

"Dolarizar no dolariza; las armas las iba a regular, pero ahora no tanto; las escuelas y los vouchers son dentro de 25 años. No sé qué va a hacer ahora. ¿El 10 de diciembre qué va a hacer? Si todo lo que iba a hacer no lo va a hacer", apuntó en declaraciones a radio La Red.

Además de estas visitas, Bullrich tendrá este domingo en la sede de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) su primer debate presidencial, para el cual la candidata "se está preparando bien", según indicaron a Télam desde su entorno.

"Estaba disfónica, pero está recuperando la voz. Para el domingo va a llegar bien", aseguraron.

Otras fuentes partidarias detallaron que "hay un equipo de discurso que asesora" a la candidata y que también "hay entrenamientos" en los que distintos "referentes y miembros de su círculo actúan de otros candidatos".

"Hernán Lombardi, Juan Pablo Arenaza y Damián Arabia hacen de otros candidatos y practican el debate en el formato pactado", agregaron.

La propia Bullrich confirmó esta tarde que al debate de Santiago del Estero la acompañarán "todos los gobernadores" de la coalición opositora.

Por su parte, desde los equipos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y del diputado Diego Santilli, no confirmaron la presencia de estos dirigentes en el debate.

También realizó hoy una gira proselitista el candidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti, quien visitó las localidades de Zárate, Campana, San Antonio de Areco y Ramallo, las que recorrió junto a referentes de la coalición a los que brindó su apoyo.

"Estamos llegando a cada localidad con compromisos muy concretos de gestión, en materia de infraestructura, salud, seguridad, educación y desarrollo productivo, tenemos un equipo técnico muy profesional que esta trabajando en cada área con una mirada desde el territorio", expresó Grindetti durante su recorrida, según fuentes partidarias.

Desde su entorno explicaron a Télam que el objetivo de estas recorridas es que el candidato de JxC pueda captar 600.000 votos que en las PASO del 13 de agosto eligieron la propuesta del partido de Milei.

La caravana de Grindetti, de la que también forma parte su candidato a vice, el radical Miguel Fernández, continuará mañana en las localidades de San Nicolás, Pergamino, Arrecifes y Exaltación de la Cruz. (Télam)