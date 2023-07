Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, volvieron a confrontar hoy, esta vez sobre las restricciones cambiarias, cuando la exministra prometió retirar cuanto antes "el cepo" y hacer "un nuevo acuerdo con el FMI" para asegurar un "blindaje" de la economía, mientras el jefe de Gobierno porteño exhortó a "evitar las declaraciones rimbombantes".

"Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", afirmó Bullrich en declaraciones a La Nación+, ampliando lo que había planteado ayer en su discurso en la Exposición Rural, en el barrio porteño de Palermo.

La líder de "los halcones" del PRO, el grupo que pretende posicionarse como el más "duro" en la interna, insistió en plantear que en un hipotético gobierno suyo intentará "levantar el cepo lo más rápido posible".

"En este último año, esas restricciones se llevaron 18.000 millones de dólares. Es como un 'pacman', que se alimenta con dólares y más dólares", sostuvo la precandidata.

Bullrich remarcó que quitar las restricciones cambiarias "lo más rápido posible" significará "poner las cosas en orden".

"Si sacamos el cepo en un año, perdimos un año. Ya supimos qué significó cuando fuimos lentos. Ahora vamos a ir mucho más rápido, contundente y con las medidas desde el primer día", destacó el lunes durante el encuentro en La Rural.

"El blindaje" al que aludió Bullrich en sus declaraciones del lunes por la noche remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de Fernando De la Rúa -de quien ella fue ministra de Trabajo- con el FMI para obtener un desembolso de 7400 millones de dólares, y aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales ni la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

Por su parte, Larreta reiteró que pretende unificar el tipo de cambio "lo más rápido posible", pero dijo que lo hará "en la medida" en que el país "recomponga credibilidad", y así puso una vez más en evidencia las diferencias que mantiene con su adversaria, a quien enfrentará en las PASO el 13 de agosto.

"Tenemos que hacerlo en la medida en que recompongamos credibilidad. No se trata de quién presenta el título más rimbombante, sino de quién tiene la capacidad de hacerlo. Nos tenemos que fijar en el cómo, por eso siempre voy al detalle en cada una de mis propuestas", indicó hoy Larreta al presentar sus iniciativas para vivienda en un acto realizado en el barrio porteño de Belgrano.

El referente de "las palomas" del PRO -el sector más "moderado"- había resaltado en La Rural que "no es serio" quien dice que "va a unificar" los tipos de cambio "el primer día" y que su intención es "recomponer reservas exportando más y construir confianza" para luego sí retirar "el cepo".

Si bien ambos precandidatos ponderan el rol del sector agropecuario como generador de divisas, no es la primera vez que exhiben contrapuntos en torno a propuestas macroeconómicas y, puntualmente, sobre cómo retirar las restricciones cambiarias.

"Si viene alguien a decirle que lo va a hacer el primer día es mentira, no es realista, pero sí en la medida que reconstruyamos la confianza", había dicho Larreta también en alusión a la postura de Bullrich, durante un acto realizado anteriormente en la provincia de Córdoba.

En tanto, la exministra de Seguridad ya había manifestado que "no hay país que pueda vivir con esa cantidad de monedas, que hace que toda la producción se atasque", y dijo que se debe "retirar de inmediato el cepo cambiario".

A estas diferencias sobre economía se suman las disímiles posiciones que tienen ambos dirigentes en relación a "cómo" pretenden "realizar los cambios" que -según ellos- necesita el país.

En uno de sus últimos cruces públicos, Larreta criticó a su rival al advertir que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó", mientras la exministra de Seguridad pidió que "quienes creen que esa firmeza no es necesaria" deberán "explicar" cómo harán para "negociar con los corruptos".

"Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo", dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Así se refirió al primer spot de campaña presentado por el equipo de Bullrich, donde la exministra reivindica la "fuerza" necesaria para introducir cambios en el país y cuestiona el perfil "dialoguista" de su contrincante.

Por su parte, la exministra defendió su propaganda al afirmar que "tiene una línea bien clara" que consiste en "un cambio" que "es todo o es nada", y atacó a Larreta.

"Nosotros nos paramos con firmeza. Si hay quienes creen que esa firmeza no es la necesaria para Argentina, que expliquen cómo van a negociar con los corruptos y con aquellos que han hecho de la Argentina un país destruido", sostuvo Bullrich durante una recorrida en la ciudad bonaerense de Caseros. (Télam)