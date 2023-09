La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó hoy que "las primeras 24 horas" de su eventual Gobierno "van a ser cruciales" para "generar un shock de confianza" y pidió "sacar de la vida democrática" a la "ideología kirchnerista", al presentar su nuevo libro en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Lo primero que tenemos que hacer es entender que esas 24 horas van a ser cruciales. Es donde uno sienta las bases de un conjunto de cosas y muestra un camino. Es el paraguas del cambio completo que queremos hacer. Mostrarle a la Argentina algo que genere un shock de confianza", dijo Bullrich desde el escenario del Aula Magna de esa Facultad.

La candidata presentó su nuevo libro frente a un auditorio lleno en el que estaba toda la primera plana de la coalición: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Luis Petri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Ernesto Sanz, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Cristian Ritondo, Jorge Macri, entre otros.

"Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre", destacó Bullrich, y agregó que la coalición es "la única oposición real de este país".

Sobre sus deseos de "terminar con el kirchnerismo", la exministra de Seguridad macrista pidió que el oficialismo "no se enoje", ya que no se refiere "a las personas" sino a "una ideología que ha generado la destrucción" del país.

"Las ideologías que destruyen hay que sacarlas de la vida democrática para construir un país que le dé respuestas reales a la gente", señaló.

Bullrich reiteró que las elecciones del 22 de octubre representan un "momento histórico" y "una batalla final" para lograr "un cambio profundo".

"Me enfrenté a Hugo Moyano y sus mafias sindicales, me enfrenté a los narcos, a los criminales. Tengo la firmeza que hay que tener para hacer lo que hay que hacer hoy y para siempre", explicó.

En las 220 páginas de su quinto libro, denominado "De un día para el otro" y publicado por la editorial Sudamericana, Bullrich ensaya sus planes para “cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno”.

En relación al título, la candidata indicó que hace referencia a que "en las primeras 24 horas" es donde "plantás las raíces" de su hipotética gestión, en la cual "no se emitirá más" dinero desde el Banco Central.

"Plantás que se terminó un capitalismo prebendario y vas a un capitalismo de reglas, plantás y terminás con la anomia de un país donde la ley no vale, donde el delincuente las paga y el ciudadano vive libre, plantás un país en el que todos los chicos van a la escuela, donde te tomas un colectivo y no te matan en el camino", detalló.

Una de las primeras medidas que tomaría sería enviar "de entrada" al Congreso una ley de reforma del Estado, que "tiene más de 3.000 leyes que incomodan a las personas".

"En esas 24 horas, el poder sale del Estado y vuelve al ciudadano", subrayó.

Bullrich reiteró su propuesta de establecer "el Gobierno más austero de la historia" y ensayó la consigna "austeridad al palo".

Para ejemplificarlo, recordó una anécdota como ministra de Trabajo del Gobierno de la Alianza (1999-2001), del que formó parte hasta renunciar dos meses antes del estallido social.

"Cuando era ministra de Trabajo venían los sindicalistas y venían con autos que me daban vergüenza. Eran grandes, no sé de dónde los habían sacado. ¿Por qué no podemos ser austeros y cuidar la plata de los otros?", comentó.

En cuanto a las medidas que tomaría en materia de seguridad, Bullrich planteó que "lo primero" que hará será "dar una instrucción clara a las fuerzas de seguridad" y ser "la verdadera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina".

“Vienen cambios legales como el código penal que quedó en el camino, la ley de imputabilidad de los menores, normas para que los presos no sean favorecidos y los ciudadanos las víctimas", mencionó y agregó que propondrá "un nuevo articulo 34 como Uruguay y Chile, para tener legítima defensa en el cumplimiento de su deber".

Sobre su postura frente a los piquetes afirmó que "ningún policía ni Gendarme necesita una orden para desalojar un piquete, es un derecho infraganti".

"De una vez y para siempre, Argentina debe ser un país de convivencia", señaló.

Al finalizar su discurso, la exministra macrista destacó a los gobernadores electos Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Marcelo Orrego (San Juan), a quienes ayer presentó como parte de "los nuevos líderes" y auguró que en las elecciones de próximo domingo "vamos a liberar el Chaco".

"Vamos por una argentina sin miedo, con educación y justicia, vamos juntos, es ahora y es para siempre", cerró. (Télam)