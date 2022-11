La titular del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó hoy que "el país necesita orden" y "fuerzas de seguridad que estén a la altura", al encabezar un acto en el partido de Moreno en el que anunció que el senador provincial Joaquín de la Torre será su precandidato a gobernador bonaerense para 2023.

"Vamos a ser duros con aquellos que teniendo la posibilidad de elegir y trabajar, eligen el delito", dijo Bullrich al desembarcar en el barrio Cuartel V de Moreno, donde se presentó como postulante a la Casa Rosada junto al otro orador del evento, el legislador provincial De la Torre, exintendente de San Miguel.

Ambos dedicaron la mayor parte de sus discursos a la problemática de la seguridad, lo que además se reflejó en el eslogan "Hay que poner orden" exhibido en la tarima utilizada en el palco como también en unas láminas de color azul y amarillo que los asistentes sostenían mientras hablaban los dos precandidatos.

Con ese marco, Bullrich llamó a "animarse a cambiar" y planteó que "el orden es la ley y la ley es lo que hace que todos seamos iguales".

Desde esa lógica, la exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) manifestó que "no es lo mismo" que alguien "cumpla la ley" a que alguien "salga de caño, robe una moto y mate una persona".

"El país necesita fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que estén a la altura de las circunstancias. Les vamos a decir lo que tienen que hacer. Queremos seguridad", añadió.

Al referirse al rol de las fuerzas armadas y de seguridad, Bullrich retomó algo que ella misma mencionó a principios de octubre, cuando en una entrevista en La Nación+ dijo que si llegara a la Presidencia modificaría las leyes de Defensa y Seguridad Interior para que el personal castrense pueda intervenir en el combate al delito.

En relación a las dos leyes, que desde el retorno de la democracia delimitan los ámbitos de competencia de las policías y fuerzas de seguridad, por un lado, y los miembros de las FFAA, por otro, la precandidata dijo en aquella entrevista que "las modificaría para que puedan acompañar los procesos en los que podés tener pérdida de tu territorio"´.

En ese reportaje, mencionó como ejemplos la situación del narcotráfico en Rosario y el conflicto mapuche en la región cordillerana de la Patagonia.

Por otro lado, durante su visita de hoy al partido de Moreno, Bullrich remarcó que si llegara a ganar las elecciones presidenciales de 2023 su hipotético gobierno necesitará que "salgan a defenderlo" y "no mirarlo por la tele".

"En la próxima necesitamos salir a defender a nuestro Gobierno para que no nos corra nadie", arengó, y a lo largo del acto agregó frases de ese estilo que buscaban reivindicar para ella misma la imagen del 'ala dura' de JxC.

"Cuando nos quieran bloquear, hacer un piquete, cada uno tiene que ser un actor protagonista, no mirar por la tele. Tenemos que salir en la próxima a defender a nuestro gobierno para que no nos corra nadie. Porque no nos van a correr", desafió entre los aplausos de sus partidarios, quienes también portaban carteles con la consigna "La Bullrich presidente" (sic).

Asimismo, la titular del PRO concentró un tramo de su discurso en criticar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien cuestionó por haberle dedicado a la seguridad y a la necesidad del orden un espacio importante del reciente discurso en el estadio único de La Plata.

"Ahora, tardíamente, la vicepresidenta de la Nación ha salido a plantear que quiere ocuparse de la Seguridad. Si estuvo doce, más tres años que no los reconoce, tuvo 15 años para cambiar la seguridad", replicó, y como contraste mencionó a Mauricio Macri y a ella misma porque "en 4 años" -dijo- lograron "cambiar la seguridad en la Argentina".

En materia económica, Bullrich aseguró que lo primero que hará en caso de llegar a la Casa Rosada será "estabilizar la economía para que no haya un 100% de inflación" y contó pretende "convertir" a los planes sociales en un "seguro de desempleo".

Por su parte, el senador bonaerense y precandidato a gobernador De la Torre coincidió con Bullrich en el llamado a "poner orden", pero además dedicó una parte de su mensaje a repudiar el uso del lenguaje inclusivo al plantear que la palabra "todes" es "una pavada, para no decir una boludez".

"Me parece una pavada, para no decir una boludez, que los políticos hoy se ocupen de querer entablar el lenguaje inclusivo en las escuelas cuando la Argentina tiene 40% de pobres. Hay temas mucho más importantes que el lenguaje inclusivo", dijo.

En materia económica y de seguridad, unificó sus propuestas alrededor de la idea de que es necesario restaurar el orden perdido: "Hay que poner orden en las cuentas. Hay que poner orden en la calle. Hay que perseguir el delito y a los delincuentes", insistió el senador bonaerense de Peronismo Republicano, espacio interno de JxC que comparte con el rionegrino Miguel Pichetto.

De la Torre, postulado por Bullrich como su precandidato a gobernador, cenó con Eduardo Bolsonaro en Puerto Madero y lo llevó a recorrer el conurbano para mostrarle "los desastres del kirchnerismo", pero además fue uno de los pocos dirigentes políticos del país que se pronunció en Twitter a favor de la frustrada reelección de Jair Bolsonaro frente al potencial regreso de Lula, como finalmente ocurrió. (Télam)