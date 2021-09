La titular del partido PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy que durante su gestión en el ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019 se "cuidó" a los policías "que se juegan por la gente", y a modo de ejemplo recordó el caso de Luis Chocobar, quien en mayo último fue condenado a dos años de prisión por "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber".

"Nosotros queremos el país de 'el que las hace las paga', queremos cuidar a los que nos cuidan, como lo hicimos nosotros cuidando a todos los que lucharon contra el narcotráfico, y cuidando, como lo hicimos con Chocobar, a los policías que se juegan por la gente. Queremos un país que tenga claro su objetivo, por eso digo 'no a los planes, sí al trabajo'", señaló Bullrich durante el acto de cierre de campaña de Diego Santilli en La Plata.

Chocobar, policía de la provincia de Buenos Aires, fue condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de Capital Federal por matar a balazos a Juan Pablo Kukoc, que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense tras robarle una cámara fotográfica en el barrio de La Boca en diciembre de 2017.

Los fundamentos del fallo que condenó al uniformado a dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación se conocieron hace un mes, el 11 de agosto de 2021, y entre las 507 fojas difundidas en ese momento por los magistrados Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete se planteó que "se evidencia en él (por Chocobar) una deficiente preparacion profesional e imprudencia durante toda la secuencia critica”, según consideró el juez Pisano.

Bullrich, tras referirse hoy al caso de Chocobar, cuestionó a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, al plantear que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay "más muertos, más homicidios" que en Rosario, tras lo cual afirmó que el miércoles en esa ciudad hubo "seis muertos por el narcotráfico" y que eso se debe a que "los dejaron volver, porque volvió (Eugenio Raúl) Zaffaroni, porque volvieron los que creen que los delincuentes pueden andar por este país y los liberaron".

"Hoy nos preguntamos, estamos angustiados, como si no tuviésemos futuro, como si la Argentina se nos fuese de los manos, como si la Argentina estuviese haciendo un círculo contrario a su historia. No queremos un país que sólo tenga planes sociales, no queremos un país donde el narcotráfico, como está pasando hoy en Rosario, se asiente y se adueñe. Nosotros luchamos contra el narcotráfico, sabemos lo que eso significa", agregó. (Télam)

