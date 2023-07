La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich reiteró que, si es electa presidenta, "levantará" las restricciones cambiarias "lo más rápido posible", y aseguró que, para logarlo, buscará en el inicio de una eventual gestión "un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" con el propósito de "blindar de dólares" a la economía argentina.

Además, admitió este martes que de llegar a la Casa Rosada no va a eliminar los planes sociales, sino que cambiará la denominación por "seguro de desempleo", y decretará que en caso de conseguir trabajo se "va a seguir teniendo el plan".

"Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible", afirmó Bullrich en declaraciones formuladas anoche a la señal La Nación +, ampliando lo que había planteado durante la mañana, en su discurso en la Exposición Rural, en el barrio porteño de Palermo.

En este sentido, insistió en plantear que, en caso de imponerse en la interna de Juntos por el Cambio y luego en los comicios generales, lo que haría en un eventual gobierno será "levantar el cepo lo más rápido posible".

"En este último año, esas restricciones se llevaron 18.000 millones de dólares. Es como un 'pacman', que se alimenta con dólares y más dólares", sostuvo la precandidata, quien contradijo la postura expresada por su contrincante en la interna, el también precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, quien había afirmado más temprano, también la Exposición Rural, que "no es serio" quien dice que "va a unificar" los tipos de cambio "el primer día".

En este punto, Bullrich sostuvo: "Abrir el cepo lo más rápido posible es poner las cosas en orden".

"El blindaje" al que aludió Bullrich en sus declaraciones de anoche a La Nación+ remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración de Fernando De la Rúa -de quien ella fue ministra de Trabajo- con el FMI para obtener un desembolso de 7400 millones de dólares, y aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

Ayer por la mañana, al exponer en la Sociedad Rural, Bullrich había ya reiterado sus críticas al denominado "cepo cambiario"-

En tanto, en las declaraciones que formuló por la noche a La Nación+, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio reiteró su postura en relación a los planes sociales al señalar que, en un eventual gobierno a su cargo, "van a durar un tiempo y van a tener un término".

"Le vamos a hablar a la gente sin intermediarios, y la Argentina en cuatro años va a estar toda trabajando. A quien quiera adaptarse, le vamos a dar posibilidades y capacitación. Y quien no, tendrá sus consecuencias. No puede ser que la gente que trabaja tenga que seguir pagando a aquellos que no quiere adaptarse a un sistema laboral", sostuvo la exministra de la gestión de Mauricio Macri y de Fernando de la Rúa.

Este martes, la precandidata estuvo en la provincia de Corrientes, donde afirmó que de llegar al gobierno "vamos a decretar que no habrá incompatibilidad entre el plan y el empleo para que toda persona que tiene un plan sepa que, si va a trabajar, lo va a seguir teniendo al plan".

Durante una recorrida de campaña junto al gobernador correntino Gustavo Valdés, en conferencia de prensa en el club San Martín, Bullrich manifestó que cambiará la denominación de plan social "a un seguro de desempleo, con una red de capacitación laboral, utilizando todas las estructuras que el país tiene, como las universidades, trabajando el modelo de capacitaciones junto a los gremios, escuelas técnicas y todos quienes tienen saberes para enseñar a trabajar, para brindar una salida laboral".

"Vamos a ir paso a paso, de acuerdo con la capacidad de cada provincia de ir insertando (a los beneficiarios) en el mercado laboral, de acuerdo a la economía regional, para que los planes se transformen en empleo", indicó la exministra de Seguridad.

Además ponderó la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, al considerarlo "un paso muy importante", y aseguró que dialoga "con los sectores privados que trabajan en Vaca Muerta para hacer otros gasoductos, la posibilidad de conectar todos los gasoductos que están desconectados, para poder exportar a Brasil y a Chile y ayudar a Bolivia".

Bullrich también pasó por Formosa, donde reiteró que lo ejes económicos fundamentales que trazaría si llegase a la presidencia serían "presupuestos equilibrados, un Banco Central autónomo y sacar el cepo".

La precandidata brindó una conferencia de prensa donde prometió "una Argentina productiva para generar trabajo a la juventud" y llamó a un "pacto educativo" con docentes, padres y alumnos. (Télam)