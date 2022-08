La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a enviar hoy señales de acercamiento al Partido La Libertad Avanza, al señalar que Juntos por el Cambio (JxC) busca "cerrar alianzas a nivel provincial" con la fuerza de Javier Milei, quien, sin embargo, se despegó de los dichos de la exministra de Seguridad y afirmó que trabajará en "una opción liberal", de cara al 2023.

"Estamos planeando una alianza en muchos lugares con los libertarios. Por algo los jóvenes apoyan el modelo libertario", dijo Bullrich, quien desde hace tiempo busca que un líder de ese espacio se sume a la alianza opositora, a pesar del rechazo de los radicales y de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió.

Justamente, en declaraciones a TN, la exfuncionaria de Mauricio Macri les habló a sus socios en JxC, a quienes les pidió "aprender a escuchar" a los jóvenes, ya que, según la dirigente, estarían optando por la propuesta política de MiIei de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

"Estamos planeando una alianza en muchos lugares con los libertarios. Por algo los jóvenes apoyan el modelo libertario"

"Aprendamos a escuchar en lugar de cerrarnos. Cada vez son más los lugares donde se están buscando alianzas en las elecciones provinciales y llegar a un acuerdo político", insistió, Bullrich, aunque aclaró que "no hay un acuerdo nacional conversado", con La Libertad Avanza, pero sí "hay muchos acuerdos provinciales y municipales que están conversándose".

Los dichos de la titular del PRO fueron inmediatamente desestimados por el operador político de Milei, Carlos Kikuchi, quién utilizó su cuenta en Twitter para negar que se haya avanzado en cualquier tipo de alianza con JxC.

"Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei: No hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario", escribió con ironía el exasesor de Domingo Cavallo en esa red social, mensaje que fue retuiteado por el propio líder libertario.

Pero Milei fue más allá y en declaraciones a Radio La Red aclaró que su fuerza "no quiere tener nada con ninguno de esos (JxC)" y que por esa razón "va a trabajar en una opción liberal".

"Se pierde tiempo discutiendo estas cosas. Me fastidia la rosca política. He señalado que no estoy dispuesto a ser parte de un fracaso como consecuencia de un rejunte para ganar una elección", disparó.

A pesar de los dichos de Milie, la exministra de Seguridad había asegurado, en la entrevista con TN, que en su gira por distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires hubo presencia de los libertarios.

"Por ejemplo hoy estuve en Bahía Blanca, ayer estuve en Tres Arroyos y en Punta Alta y en los tres lugares estuvieron los libertarios", graficó para apoyar sus dichos.

Para Bullrich, a nivel provincial, la alianza de JxC con los libertarios podría traducirse en que "se pueda tener un solo candidato a intendente", con lo que juzgó se "solucionaría un montón de problemas".

En ese sentido, explicó: "En la Pampa, por ejemplo, que queremos ser gobierno, si se te abre una línea libertaria y por ahí te saca una determinada cantidad de puntos podes llegar a perder el gobierno".

Por ese motivo, señaló que "cada vez son más" los lugares donde "se está buscando en las elecciones provinciales el acuerdo político porque van separadas de las nacionales".

La presidenta del PRO se ocupó de aclarar que en aquellas provincias en las que se está armando un acuerdo con los libertarios "participa todo JxC" de la decisión, porque -sostuvo- "hay una necesidad de no dividir votos".

Las palabras de Bullrich causaron revuelo entre otros dirigentes libertarios: el exladero político de Milei, Carlos Maslatón, volvió a responsabilizar de las decisiones del partido a la llegada de Kikuchi al espacio y de su hermana, Karina Milei.

"Javier Milei traicionó al liberalismo y a La Libertad Avanza. Ahora se explica para el gran público por qué desarmó intencionadamente el aparato político formado en 2021 y por qué en estos meses fue a menos mientras negociaba la rendición ante el socialismo del PRO", dijo desde su cuenta personal de Twitter.

Bullrich insistió en la necesidad de alianza con Milei, al advertirle a cívicos y radicales que el acercamiento con los libertarios "está pasando por abajo, por arriba hay más temor, pero por arriba se viene".

La posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza viene desde hace meses provocando entredichos en JxC.

Ayer en una entrevista que concedió a La Nación +, Elisa Carrió reclamó "reglas decentes" dentro de Juntos por el Cambio de cara al 2023 y lanzó críticas a referentes del espacio.

La primera en responderle fue Bullrich, quien dijo que no puede ver "con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió". (Télam)