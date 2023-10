La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realizó hoy dos presentaciones judiciales contra su contrincante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por haberla acusado de "poner bombas en jardines de infantes", vinculándola con ataques de la organización Montoneros. En denuncias, a las que tuvo acceso Noticias Argentinas, la referente del PRO inició una querella contra el libertario por los delitos de "calumnias e injurias" y por los delitos de "intimidación pública e incitación al odio por sus falsas acusaciones efectuadas" durante una entrevista televisiva. Ambas presentaciones son de carácter penal. "El candidato Milei, a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, me vinculo en forma explicita a la comisión de delitos concretos graves, caracterizándome falsamente como terrorista , lo que indudablemente pretende excluirme a mi -y a la alianza de partidos políticos que represento- de las reglas de la democracia", sostiene Bullrich en la presentación judicial. Y agregó: "Estas afirmaciones efectuadas en forma asertiva importan la falsa imputación de la comisión de un delito concreto y la deshonra y desacreditación intencional de mi persona". A su vez, en la denuncia que realizó la candidata presidencial sostiene que las manifestaciones de Milei se dieron "en el contexto de la campaña política" y "revisten una inusitada gravedad institucional que no se ha visto en la historia democrática argentina". En otro tramo de la presentación judicial que realizó Bullrich a través de sus abogados, manifestó que el candidato de La Libertad Avanza "excedió el ámbito del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e ingreso al terreno del discurso de odio -que no se encuentra protegido- al exteriorizar y publicitar falsas afirmaciones para animar, no solamente una ventaja electoral basada en mentiras, sino la generación de odio y rechazo social". La candidata de Juntos por el Cambio había anunciado este martes durante una conferencia de prensa en San Isidro que llevaría a cabo una denuncia penal contra Milei, luego de que en declaraciones televisivas el libertario la acusó de pertenecer a la organización Montoneros y de "poner bombas en los jardines de infantes". "Diputado Javier Milei, usted sabe que mintió. Lo denuncié para que se sepa la verdad. No vale todo por un voto en la vida, sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos

Debemos competir sin mentir. Y dar el ejemplo a los argentinos

Por eso, el que las hace las paga", apuntó Bullrich en la red social X después de que se diera a conocer la denuncia. MB/AMR NA