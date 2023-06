(Por Damián Juárez).-

Patricia Bullrich Luro Pueyrredón nació el 11 de junio de 1956 en la Ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia aristocrática.

En su adolescencia comenzó a militar en la Juventud Peronista, e incluso se la vinculó con la organización Montoneros, algo que ella niega.

Sin embargo, su cercanía con la cúpula de Montoneros de la época es innegable, ya que de hecho su hermana Julieta fue pareja de uno de los máximos dirigentes de esa agrupación: Rodolfo Galimberti.

En sus propias palabras, Bullrich describe su vida política en dos fases: "La primera se expresó en el peronismo que, en mi caso, no era un peronismo tradicional, sino uno revolucionario. Un peronismo despreciado por el mismo peronismo, que lo veía como algo externo. Ese fue un primer momento. Luego vino la idea de construcción, de una sociedad democrática, sin corrupción, con libertad".

En esa época su pareja fue Marcelo Langieri, con quien tuvo a su único hijo, Francisco. Al año siguiente de la llegada de la dictadura cívico-militar, en 1977, partió al exilio, que incluyó una estadía en Brasil y también en España.

Tras la asunción de Raúl Alfonsín y el regreso de la democracia al país, volvió a la Argentina para seguir su militancia peronista.

En 1993 fue electa como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en una nómina encabezada por Erman González, en pleno auge del menemismo.

Luego ocuparía una banca en el Congreso en otras dos ocasiones, entre 2007 y 2015.

Ya alejada del peronismo, en 1999 se unió al gobierno de la denominada "Alianza", que encabezaba Fernando de la Rúa, ocupando primero el cargo de secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, en 2000, para luego encabezar la cartera de Trabajo y Seguridad Social.

En esa época firmó, junto al ministro de Economía, Domingo Cavallo, un recorte del 13 por ciento en los haberes jubilatorios.

De su paso por el Ministerio de Trabajo son célebres las peleas televisivas que protagonizaba con el titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, quien por ese entonces la bautizó como "La Piba".

Bullrich renunció al Gobierno de De la Rúa en noviembre de 2001, un mes antes de la caída del mandatario radical, disconforme con diversos ajustes de partidas ministeriales.

Luego de esta experiencia fundó el partido Unión por Todos en 2003, con el cual se postuló para jefa de Gobierno porteña, en alianza con la agrupación Recrear, del economista Ricardo López Murphy.

Posteriormente, se integró primero a la Coalición Cívica y luego al PRO.

La finalización de su mandato como diputada, en 2015, coincidió con la asunción en la Casa Rosada de Mauricio Macri, con quien ejerció el rol de ministra de Seguridad durante toda la Presidencia, lo que le permitió levantar su perfil y ganar conocimiento público.

Su gestión en esa cartera quedó atravesada por la muerte de Santiago Maldonado durante una acción de la Gendarmería en la provincia de Chubut, episodio por el cual fue responsabilizada por la familia del joven y también por los organismos de derechos humanos.

En febrero de 2020, asumió como titular del PRO, el partido fundado por Macri, y en estas elecciones se presenta como precandidata presidencial en representación del sector del PRO denominado "halcón", que se caracteriza por su cercanía con el exmandatario.

En las PASO del 13 de agosto enfrentará a Horacio Rodríguez Larreta, representante del ala del partido que desde un primer momento se presentó como "moderada", en la vereda de enfrente del sector del expresidente.

Respecto a su formación académica, Bullrich estudió Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Palermo, hizo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín y una maestría en Política y Sociología en Flacso.

Desde hace varios años está casada con Guillermo Yanco, su actual marido.

Bullrich, quien acaba de anunciar al mendocino Luis Petri como candidato a vice para acompañarla en su fórmula presidencial, anticipó en varias entrevistas cómo debería ser la impronta del próximo Gobierno.

"Todos los días vamos a tener que estar conduciendo, por un camino muy finito donde no te podés caer ni equivocar. Donde tenés que tomar decisiones impositivas, decisiones de presupuesto, decisiones de tamaño del Estado, decisiones de responsabilidad fiscal con las provincias, de responsabilidad institucional con las provincias, de reforma laboral", resumió la precandidata.

Durante esta interna previa a las PASO, Bullrich buscó siempre diferenciarse de Larreta, y al ensayar un contraste con el jefe de Gobierno dijo que ella cuenta con el "carácter" necesario para encarar las transformaciones que necesita Argentina.

"En un país con estabilidad, la gestión puede ser el rasgo más importante que podés tener. En un país que necesita salir de una crisis de muchos años, el carácter es el cómo, porque es lo que permite que tomes las decisiones que no son de administración, que no son de gestión, sino que son de transformación de un sistema, que son de una verdadera transformación. De un verdadero salto en la historia de un país. Y creo que este es el momento en el que estamos, y por eso me van a elegir a mí por esa circunstancia, porque no estamos en un momento normal de la Argentina", describió.

Por último, así definió en un reportaje su vinculación con el sueño de ser Presidenta: "Siempre sentí la vocación, desde muy chica. Algo que quizás dicen los chicos en algún momento, que quieren ser presidentes cuando sean grandes. En mi caso era verdad. Desde muy joven sentí que era lo que quería hacer". (Télam)