"Su política perdió en unas PASO y su propuesta fue minoritaria. Que él (Larreta) quiera seguir llevándola adelante para ver si en algún momento cambia esa tendencia minoritaria, me parece bien, tiene todo el derecho", sostuvo Bullrich ante los medios presentes. A su vez, rechazó las acusaciones de Larreta respecto de que junto a Javier Milei (LLA) llevan adelante un espacio de extrema derecha. "En la campaña me decía a mí que era de extrema derecha. Él (Larreta) no tiene una política de centro", manifestó.

"Es una política de centro decir que el 70% de los políticos solucionen los problemas en la Argentina, para mí no, porque ese 70 por ciento van a repartirse la torta entre ellos y no van a solucionar los problemas", explicó Bullrich.

En esa línea, la ex ministra de seguridad, argumentó: "No digo que Larreta sea la continuidad del kirchnerismo ni mucho menos, por eso está en JxC. Pero él tenía esa idea. Con quién pensaba hacer el acuerdo, con los que hoy están proponiendo el acuerdo, con Massa" "Esa estrategia es una estrategia que ya fracasó. Si la quiere intentar de nuevo, tiene toda la legitimidad para hacerlo", cerró. MB/GAM NA