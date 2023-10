La candidata presidencial de Juntos por el Cambio apuntó hoy contra el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, al recordar el viaje que hizo junto al ex presidente Mauricio Macri al Foro Económico de Davos, en 2016. Al exponer ante empresarios en el 59° Coloquio de IDEA, Bullrich rememoró el viaje al que Macri invitó al líder del Frente Renovador en enero de 2026, a poco de asumir el poder, momento en que lo había presentado como al "líder de la oposición". Al hablar de su plan laboral y las propuestas que tiene para un nuevo sistema de indemnizaciones, la candidata de JxC resaltó: "Lo llevamos a Massa a Davos y a los seis meses nos metió una ley anti despidos, lo más anticapitalista que hay". "Lo llevamos a Davos y no aprendió mucho en Davos", chicaneó la ex ministra de Seguridad, a 17 días de las elecciones nacionales. MG/AMR NA