La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich consideró que las personas que cuestionan el número de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar "no pueden ser" calificados como "traidores a la patria" por poner en duda esa cifra, y aseguró que "no revindica a la generación diezmada" porque tiene "una postura autocrítica sobre la violencia política".

"A mí me parece que no se puede decir que quien sostiene que no son 30 mil -los desaparecidos- debe ser considerado como un traidor a la patria", señaló Bullrich en un reportaje concedido anoche al canal de televisión A24.

La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) indicó que la cifra de víctimas a raíz de la represión ilegal que ejerció la última dictadura la estableció la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

"Independientemente de si fueron 30 mil u 8 mil (los desaparecidos), lo de fondo es que Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo", remarcó.

MIRÁ TAMBIÉN El presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia al camarista federal cordobés Vélez Funes

En relación a su pasado como militante de las organizaciones armadas de los años '70, Bullrich afirmó que asume lo que hizo durante ese período de la historia reciente de Argentina.

“Yo asumo lo que hice. Yo estuve en la Juventud Peronista, que reivindicaba Montoneros, soy una de las pocas argentinas que habló del mal que le hace la violencia a la política. No reivindico la generación diezmada, todo lo contrario, soy totalmente autocrítica”, apuntó.

Asimismo, ponderó las figuras de los expresidentes de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y de Chile, Michelle Bachelet, que también tuvieron historias personales vinculadas a la violencia política y a las dictaduras de esa época.

"Mujica fue presidente de Uruguay y dijo ‘no quiero volver al pasado’. A Michelle Bachelet, que le mataron a su padre, dijo `yo no tengo rencores'”, afirmó sobre la exmandataria trasandina.

MIRÁ TAMBIÉN La Corte Suprema de Justicia se declara incompetente en la validez de la candidatura de Jorge Macri

En otro orden, anunció que si es electa presidenta será "comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le dará a esas instituciones "el lugar que tienen que tener”.

“No las voy a dejar en un rincón. Las usaron como ‘punching ball’ durante tantos años. Voy a tener una verdadera jefatura como lo hice con las fuerzas de seguridad”, expresó. (Télam)