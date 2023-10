La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se prepara para el segundo debate con un cambio de estrategia y buscará romper el "pacto oficialismo-libertario", que denunció el economista y eventual ministro de Economía del espacio Carlos Melconian durante el Coloquio de IDEA. Bullrich tendrá como objetivo ser "más dura" en sus intervenciones contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, y poner de relieve la existencia de un acuerdo de gobernabilidad conjunta a futuro entre sus dos contrincantes. La idea que ronda en el equipo de la candidata de Juntos por el Cambio es demostrar las falencias del ministro de Economía quien, según entienden en el bullrichismo, trata de "despegarse" de la gestión actual del oficialismo. A su vez, buscarán poner en primer plano que el Milei "no está apto para gobernar" el país. En esa línea, la ex titular del PRO intentará mejorar su participación respecto del debate que se realizó en Santiago del Estero disparando munición gruesa contra Massa por el escándalo Insaurralde y hacer hincapié en la problemática de la inseguridad para capitalizar su experiencia como ministra durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En el entorno de la ex ministra de Seguridad aseguraron a Noticias Argentinas que Bullrich busca apuntalar su estrategia para el debate mediante el estudio de sus rivales con la intención de "no olvidarse" de datos que puedan ser útiles para cargar contra sus competidores, aunque sin relegar la "espontaneidad" de la candidata..Cómo será el segundo debate presidencial . Desde las 21 del próximo domingo 8 octubre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibirá a los cinco candidatos presidenciales para el segundo debate de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. El primer encuentro se realizó la semana pasada en la ciudad de Santiago del Estero y tuvo como ejes temáticos a la economía, educación y derechos humanos y convivencia democrática. En suelo porteño, los aspirantes a la Casa Rosada debatirán sobre seguridad; trabajo y producción; desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente (que fue elegido por la ciudadanía). El gran evento de la política nacional está organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la casa de estudios insignia de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la moderación estará a cargo de los periodistas Marcelo Bonelli (Canal 13); Mariana Verón (El Nuevo); Sergio Roulier (El Tres TV); y Soledad Larghi (América). Al igual que en territorio santiagueño, el debate se estructurará en tres bloques. El primero constará de la apertura y presentación individual de cada candidato, sumado a las exposiciones en seguridad y trabajo y producción. Mientras que el segundo acaparará el último eje temático, desarrollo Humano, Vivienda y protección del ambiente, y las preguntas cruzadas. Para finalizar, en el tercer bloque, los candidatos tendrán un minuto de cierre. Durante las presentaciones individuales de los ejes temáticos podrán, como el domingo pasado, con el uso del derecho a réplica (cinco para cada candidato). MB/MAC NA