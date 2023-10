La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró hoy en Salta que su frente tiene fuerza política propia para sostener el cambio y adelantó que la próxima semana ratificará ante el juez federal Daniel Rafecas las denuncias que presentó contra el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Somos la fuerza que hoy tiene poder político propio, que no dependemos de nada. Somos el partido con más gobernadores, teniendo en cuenta que hay cuatro o cinco provincias que tienen gobernadores de partidos locales. Tenemos más de 500 intendentes, tenemos mayoría parlamentaria, tenemos fuerza propia para sostener el cambio", enfatizó.

La candidata presidencial de JxC estuvo en Salta junto al diputado nacional Miguel Nanni, quien busca su reelección en los próximos comicios, y brindó una conferencia de prensa en un hotel de pleno centro de la capital provincial.

"Además, en mí tienen a una líder que no va a negociar el cambio nunca. Tengo la valentía y el coraje para llevarlo adelante. No me quedo a medio camino, no negocio, no tengo ningún muerto en el placard", afirmó.

Adelantó que la semana que viene, el 17 de octubre, ratificará las denuncias que hizo contra Milei, que la acusó de "montonera asesina" y de "colocar bombas en los jardines de infantes" en la década el 70, ante el juez federal Rafecas, que la citó para ese trámite.

"Que Milei siga mintiendo. La gente me conoce y sabe que siempre estuve luchando con el campo, contra el pacto con Irán. La gente sabe que yo denuncié el 'vacunatorio vip' (en la pandemia de coronavirus), las vacunas de Pfizer que no entraban. La gente me vio en cada plaza, en cada lugar de lucha. Que él siga diciendo lo que quiera que yo le hablo directamente a 46 millones de argentinos", expresó.

Reiteró que los audios publicados atribuidos a presuntas charlas privadas del economista Carlos Melconian, "son armados, descontextualizados", y sostuvo: "Es todo inventado. Son operaciones sucias a las que yo no le daría ninguna trascendencia".

"Creo que nuestra propuesta económica está total y absolutamente clara. Venimos advirtiéndole al Gobierno que todos los días está generando un pozo más profundo", dijo Bullrich, y sostuvo que "no existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta".

La candidata dijo que su plan es "demoler la inflación con medidas muy concretas, con un presupuesto que no tenga déficit, un Banco Central independiente, generando el fin de la emisión en la Argentina", y agregó que "la estabilidad es fundamental para comenzar a crecer".

Consideró que "es importante" tener una Corte Suprema que "esté completa" (la actual tiene cuatro de cinco integrantes), por lo que anticipó que, de llegar al gobierno en diciembre próximo, "vamos a elevar los pliegos necesarios" para ello, aunque no adelantó nombres de postulantes.

"Veremos de hacer lo mismo con el Procurador (General de la Nación), para reinstitucionalizar una justicia que está funcionando a media máquina, porque tiene menos miembros, porque el año que viene un miembro llega a los 75 años, y porque necesitamos que la justicia federal y la Corte Suprema de la Nación, que nos dan garantías a todos los argentinos, esté completa", señaló.

Bullrich consideró "ridícula" la propuesta del candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de pedirle un examen psicológico y psiquiátrico a los candidatos que entren al balotaje, y acotó: "No me parece que estemos para este tipo de chicanas en este momento de la campaña, en una situación tan seria".

Indicó además que Massa "no tiene condiciones para ser ministro de Economía", y comentó que "no hemos hablado todavía de nuestro gabinete y no vamos a adelantar nombres, porque cada nombre que uno lanza a los dos minutos hay una operación política en su contra".

Además, apuntó que si llega al gobierno "se analizarán" las medidas que adoptó Massa en los últimos tiempos, y añadió que "vamos a ver en qué lugar estamos como país, y trabajaremos junto con los gobernadores para dar una lucha sin cuartel contra la inflación".

Bullrich remarcó que "cada uno tendrá que hacer su aporte", y manifestó: "Primero austeridad total", con ajuste en "todo el gasto político".

"Los nombramientos que están haciendo todos los días para mantener la guarida de La Cámpora, afuera. No habrá contemplación con eso", sostuvo, aunque señaló que en ese proceso se diferenciará a los trabajadores.

La dirigente resaltó que "el ajuste más grande que se ha hecho en estos años ha sido sobre la población argentina" y concluyó: "Vamos por todos los privilegiados, a ver cómo le recortamos el poder a todos los que se han enriquecido y que la plata vuelva a la gente". (Télam)