La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, anunció hoy un acuerdo electoral con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, luego de ser relegado como postulante para la gobernación bonaerense, en medio de versiones que indican que podría encabezar la lista de diputados nacionales.

"Lo que viene es para gente con coraje y decisión. Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible. Con nosotros esta realidad cambia", publicó Bullrich en sus redes sociales, junto a una foto de ambos.

La precandidata presidencial eligió al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, como su postulante a gobernador bonaerense, que deberá competir en las PASO del 13 de agosto con Diego Santilli, el elegido por Horacio Rodríguez Larreta.

"Lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de JXC que desde hace años trabaja con aciertos y errores para construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un gobierno o un político", dijo, por su parte, Ritondo.

MIRÁ TAMBIÉN Scioli aseguró que ya tiene candidatos en todas las categorías para presentarse en las PASO

En un comunicado que lleva como título "La fuerza del cambio que se necesita para dar vuelta la historia", el diputado bonaerense anunció: "Decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo el país y a los bonaerenses".

Y añadió: "La decisión de trabajar junto al equipo de Néstor y de Patricia tiene que ver con la visión compartida que hace meses venimos manifestando y que vamos a seguir fortaleciendo de cara a las elecciones".

"Mi objetivo es fortalecer al PRO para liderar un proyecto de cambio y transformación en la provincia y en todo el país los argentinos necesitamos un gobierno que esté conectado con la sociedad y que pueda dar respuestas y soluciones a los graves problemas económicos de inseguridad de salud de educación que nos afectan día a día y truncan proyectos de vida", prometió Ritondo.

En la misma línea, se mostró convencido de que "el desafío que tenemos por delante es aún mayor que en 2015 y necesitamos tanto a nivel nacional como en la provincia trabajar unidos con toda nuestra fuerza y valentía para dejar atrás y para siempre este modelo de gobierno que tanto mal nos hizo a los argentinos".

MIRÁ TAMBIÉN Querella Vicepresidenta reclama se investigue pista de 9 mm y financiamiento de Revolución Federal

"A partir del 14 de agosto terminadas las PASO vamos a estar todos juntos y trabajaremos codo a codo para vencer el kirchnerismo y sobre todo trabajar en las soluciones que desde el día uno tenemos para darle a los argentinos", finalizó Ritondo su mensaje.

También Grindetti le dio la bienvenida a Ritondo al señalar: "Siempre es importante sumar para llevar adelante un cambio nítido y profundo. A Cristian Ritondo lo conozco hace más de 20 años y compartimos la pasión por la política y por Independiente". (Télam)