La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, reconoció hoy que el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "copó la escena del debate" frente a su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien, dijo, no "aprovechó" su momento y "siguió la agenda" del ministro de Economía.

"Evidentemente (Sergio) Massa copó la escena, está claro. Generó un envolvimiento general del debate. Sobre todo en la primera parte, después se emparejó bastante más. Massa todo el tiempo intentó salir o desviarse y no responder las cosas que se preguntaban y pasaban en Argentina. Tampoco (Javier) Milei lo aprovechó demasiado", dijo Bullrich en diálogo con el canal uruguayo Teledoce.

Para la titular del PRO, asociada a Milei, durante el debate presidencial "se veía un Milei que seguía la agenda de Massa", a quien lo consideró "un político profesional con mucha adicción a la mentira, muy coacheado" que estuvo frente "a una persona con muy poca experiencia y se notó".

"Mirándolo a distancia, la sensación general es que hay dos alternativas muy distintas. El político profesional que se las sabe todas y una persona que le meten una estrategia de arrinconarlo y le cuesta más salir y tomar el centro de la escena", agregó.

En cuanto a la alianza que forjó con Milei junto al expresidente Mauricio Macri y un sector del PRO, Bullrich indicó que "hay temas que sí son acompañables", pero que sin embargo hay otras ideas que "no acompañaríamos".

"La política de los vouchers (educativos) es posible en algunos lugares de Argentina, como en Buenos aires, pero en el resto del país no es tan fácil. Hay lugares donde hay una sola escuela. Hay determinados temas que hay que poner sobre la mesa y mirar la realidad mirando el conjunto de la argentina", explicó, y agregó que la educación "está mal" pero no es "porque sea pública".

En ese sentido también desestimó que haya habido fraude electoral como insinúan desde el espacio libertario y subrayó que ella no es "parte del comité de campaña" de Milei.

"Hay muchos ciudadanos que cuando entran a votar no encuentran la boleta que quieren. Ahora, uno no puede decir que en Argentina haya habido fraude. No hubo fraude y formalmente nadie presentó una denuncia", reconoció, y añadió que "todos los partidos firmaron que no en Argentina hubo fraude".

La exministra de seguridad remarcó que "más del 90%" de sus votantes elegirá a Milei en el balotaje.

"Le hablo a los 6.400.000 argentinos que me votaron. La enorme mayoría van a votar al cambio. No quieren el kirchnerismo corrupto", agregó. (Télam)