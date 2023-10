La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, acusó hoy de machista a su adversario Javier Milei, al considerar que el día del primer debate presidencial se comportó de forma de diferente cuando hablaban las mujeres. "Cada vez que hablaba (Sergio) Massa, Milei se quedaba serio, cada vez que hablaba (Myriam) Bregman o yo, se reía. Parece como que se ríe de las mujeres", expresó Bullrich. Ante una consulta de Noticias Argentinas sobre si eso le parecía una actitud machista, la ex ministra de Seguridad señaló: "Es una diferenciación que se hizo evidente. Califíquela como quiera". "Y además dijo una cosa terrible, ¿no? Porque dijo, ´Bullrich sabe que es inferior'. Y esas palabras, en la historia, han traído muchos problemas. Así que que no la repita nunca más. Nunca más, porque en la Argentina no la queremos nunca más. Como tuvimos un nunca más de la violencia, queremos un nunca más de la violencia actual, de todo tipo, queremos un nunca más de la corrupción

Nunca más", agregó al respecto, al encabezar una conferencia de prensa en el hotel Sheraton de Mar del Plata, luego de participar de una exposición en el 59° Coloquio de IDEA. MG/AMR NA