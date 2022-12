La diputada nacional del Frente de Izquierda (FIT-U) Myriam Bregman afirmó hoy que los chats de jueces, funcionarios y empresarios periodísticos sobre un viaje a Lago Escondido muestran "un Poder Judicial obsceno" y llamó a "analizarlo profundamente".

"Hay un cuestionamiento que comparto en rechazar todo tipo de espionaje a chats privados, pero sí asombra que nadie diga que es mentira. Salió directamente la foto de ellos en el aeropuerto. El viaje existió, la connivencia existe y muestra un Poder Judicial obsceno con relaciones con el económico y el mediático", afirmó la legisladora por Radio 10.

De esta forma, la diputada se refirió al viaje que habrían realizado en el mes de octubre pasado directivos del grupo Clarín junto a un funcionario porteño, magistrados y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido, Bariloche.

Bregman sostuvo que "no es algo que no sepamos o no imaginemos", pero que ahora se "muestra explícitamente" como actúan "todas las patas del poder que realmente se sienten muy superiores".

MIRÁ TAMBIÉN Stolbizer pidió la renuncia de ministro D'Alessandro para no entorpecer la investigación por dádivas

"Hay una impunidad y es momento de analizarlo profundamente porque esto no salió de un repollo. Se fue construyendo a base de servilletas, a base de `tengo un amigo que es juez y que nos puede resolver tal causa`", aseveró.

Criticó que el diputado libertario Javier Milei haya defendido al Poder Judicial cuando dice oponerse a "las grandes castas de Argentina", y recordó que "los dos partidos mayoritarios están involucrados en la selección de jueces".

"Imagínate que a este entramado de estos días en la justicia federal se suma la relación con los propios genocidas, con la familia militar como se le llama habitualmente", afirmó.

Añadió que también afecta a "las mujeres que denuncian violencia de género" y que lo padecen "los trabajadores que son despedidos o en los juicios laborales".

"Me parece verdaderamente escandaloso y desde la Izquierda siempre sostuvimos que los jueces tienen que ser elegidos por el voto popular. Tiene que haber juicio por jurado", apuntó. (Télam)