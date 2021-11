La diputada nacional electa del Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman describió hoy como "una alegría enorme" los resultados alcanzados por su alianza en las elecciones legislativas de ayer y celebró haber logrado, luego de 20 años, una banca en el Congreso Nacional por la ciudad de Buenos Aires.

"Es una alegría enorme para nosotros. Hicimos una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y logramos una banca que hace 20 años no alcanzábamos", dijo Bregman en diálogo con Radio del Plata.

"Todavía estoy leyendo los resultados, pero creo que se confirma que hay todo un sector del pueblo trabajador que decidió que la salida es por izquierda, porque la izquierda es la tercera fuerza política a nivel nacional", agregó la diputada electa tras explicar que "esto ya había quedado en claro en las PASO y vuelve a ratificarse ahora", con los resultados de los comicios legislativos celebrados ayer.

En ese marco, el FIT-U se consolidó como la tercera fuerza nacional y reafirmó el resultado que obtuvo en las PASO del pasado 12 de septiembre, al sumar cerca de un 1.500.000 votos, lo que constituyó casi el 6% de las voluntades en estos comicios.

El frente de izquierda consiguió revalidar las dos bancas que ponía en juego en la provincia de Buenos Aires y ganó dos más, una por la ciudad de Buenos Aires y otra por la provincia de Jujuy.

Bregman resaltó que el Frente de Izquierda hizo "una campaña llena de contenido" y que, si bien "se intenta destacar los votos de la derecha", el de la izquierda "fue un voto claro y un compromiso de lucha".

En la misma línea afirmó que Juntos por el Cambio (JxC) "no hizo una mejor elección" ya que "no creció ni rompió su récord electoral", y pidió "no poner la vara" en la figura de Javier Milei, ya que "si Milei es la vara, todo lo que queda a la izquierda de Milei parece bueno".

"El rechazo al oficialismo en las urnas fue por el ajuste. Por eso la izquierda es tercera fuerza nacional", opinó la abogada.

A la ve,z sentenció que "el voto que recibió la izquierda es para enfrentar un acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional)", ya que "sus condiciones son la devaluación y la reducción del déficit, que deviene en tarifazos".

En ese contexto, llamó a "sacar las palabras rimbombantes, como hablar de diálogo y de acuerdo, y mostrar con nombre y apellido lo que está pasando en el país".

Por otro lado, la diputada electa reiteró la denuncia de irregularidades en los comicios de Jujuy, donde el candidato de izquierda Alejandro Vilca obtuvo el tercer lugar por escaso margen, tras el candidato del Frente de Todos (FdT), con un 25,08% frente a un 25,85% de acuerdo con las cifras del escrutinio provisorio.

"Tenemos que revisar todo ante la Justicia Electoral, pero eso no niega la trampa que estaba armando el gobernador (Gerardo) Morales", apuntó Bregman.

En este punto, denunció que "cambiaron en los cuartos de votación las boletas de las elecciones generales poniendo la de las PASO, para que la gente utilice boletas del anterior".

En ese marco, definió la gestión de Morales como "un gobierno totalmente autoritario" y concluyó que la caída del oficialismo del 25% en la provincia es "la consecuencia de aliarse a semejante personaje". (Télam)