(Por Silvina Caputo) La precandidata a diputada nacional porteña del FIT-Unidad Myriam Bregman lamentó que el abogado Alejandro Fargosi "no solo" no le pidió "disculpas" sino que "reivindicó su ataque antisemita en las redes", en referencia a la respuesta que el exconsejero de la Magistratura escribió al presidente Alberto Fernández, quien se solidarizó con la militante de izquierda tras haber sido agredida mediante un flyer.

"No solo nunca me pidió disculpas sino que siguió reivindicando lo que hizo", dijo Bregman en una entrevista con Télam sobre la respuesta que Fargosi le dedicó al Presidente retomando el ataque contra la precandidata.

Fernández había expresado su solidaridad para con Bregman, a quien definió como "una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto".

Lo hizo luego del tuit mediante el que Fargosi la señaló como una "militante judía de izquierda" y citó una frase sacada de contexto: "No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda".

Si bien Fargosi borró de su cuenta este posteo original -como consecuencia del repudio generalizado- aún se puede leer la respuesta que le dedicó al Presidente.

El tuit que Fargosi no borró, escrito el día 23 de este mes, dice: "Me parece que interpreta lo que digo igual que interpreta al Código Penal, Presidente. Confío en que Ud. sí cante el himno".

En este punto, Bregman dijo a Télam que "las disculpas que brindó en un primer momento, en forma generalizada, no fueron hacia mi persona, cuando en realidad hizo alusión a mí en forma directa". Pero añadió que "tampoco" las espera porque "lo que dijo es su ideología más profunda".

"Lo que más importa señalar es como él y el sector de derecha que representa intentan legitimarse. Por eso, desde la izquierda señalamos que no da lo mismo quien sea la tercera fuerza política en la Argentina", señaló.

"Ellos no son otra cosa, no son la antipolítica como se quieren presentar, son lo mismo de siempre", dijo la precandidata; y añadió que por ese motivo, "en caso de que lleguen al Congreso votarán en bloque, como lo hicieron siempre cada vez que saquearon el país".

En este punto, consideró que pese a que el letrado "intenta posicionarse en una supuesta defensa de los valores nacionales, el espacio que representa es justamente lo contrario".

"Si hay un espacio político que siempre ha defendido los valores nacionales justamente es la izquierda, mientras que Fargosi ha sido defensor de las grandes empresas, de las privatizaciones, de los bancos privados", recordó.

Fargosi fue Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 y también se desempeñó como director titular del Banco Macro S.A., representante de Aerolíneas Argentinas en los '90 al momento de su privatización y de Telefónica de Argentina.

Según un artículo de La Nación, Fargosi también trabajó durante la dictadura en la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires y fue representante legal de Clarín y Fibertel en la lucha jurídica contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como Ley de Medios.

"Es un aliado del macrismo desde hace muchos años", sumó Bregman, y añadió que "pese a que se presenta como dirigente del Partido Valores para mi país, donde comparte lista con Cynthia Hotton, tiende lazos con (Javier) Milei y (José Luis) Espert", citó.

"En definitiva son lo mismo, y en el Congreso votarán como lo hicieron siempre, en bloque", insistió la referente del FIT-Unidad.

Por su parte, Fargosi, tras el repudio en las redes, explicó la réplica de ese posteo en un supuesto intento de "defender símbolos patrios", en pos de su "nacionalismo".

También dijo que el flyer no era suyo, y para dar por terminado el episodio borró esa publicación original pidiendo "disculpas a quienes pude haber ofendido", sin reconocer, ni el tenor antisemita de su comentario, y sin nombrar a la militante agredida.

"Siempre se aprende algo. Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno, algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Borré un tweet porque ese flyer podía interpretase como antisemita, algo que ni siquiera puedo concebir ni ser.

Pido disculpas a quienes pude haber ofendido", fue su disculpa.

"A ver si así es más claro", dijo en un hilo, y citó el "Art. 222 Cód Penal que dice que será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina. Cantarlo o no es libre, pero sepamos esto", insistió en su descargo.

En particular sobre el himno, Bregman explicó que la frase a la que hizo alusión el posteo fue "sacada de contexto de una intervención mía de hace muchísimos años donde yo explico que desde la izquierda valoramos el Himno Internacional de los Trabajadores que representa a la clase obrera, que no tiene fronteras, y ahí explicamos que no entendemos las divisiones de países que hace la burguesía".

"Es decir, nada que ver con lo que dijo. Además, una cosa es cantar el himno en una escuela; y otra muy distinta es cantarlo con (Jorge Rafael) Videla o con los que usaron históricamente el himno mientras entregaban el país", definió.

No obstante, relató que lo que "más" la "impactó" del hecho fue "el antisemitismo explícito" algo que "no vamos a naturalizar, ni a dejar pasar".

"Fargosi es además una persona que manifiesta explícitamente también su apoyo a la golpista (Jeaninne) Áñez y que permanentemente ataca a las mujeres", analizó también.

Por lo que interpretó que el fyer contra su persona "representa también no solo el antisemitismo por mi apellido de origen judío sino también el ataque a la lucha que realizamos las mujeres, a los avances que hemos logrado en el respeto de nuestro propio cuerpo como fue en el tema del aborto".

Bregman destacó que "él intenta atacar muchas conquistas que se lograron con movilización, en la calle, por eso es un doble ataque y nosotros no vamos a normalizar esto de que se pueda decir cualquier cosa y se lancen expresiones racistas, misóginas, insisto, no lo vamos a naturalizar".

A la hora de analizar las demonizaciones de diferentes figuras en las redes, Bregman consideró que "es una metodología horrible que se implementa desde los más diversos sectores y no son excluyentes los de derecha".

"Si bien las redes cumplen un rol importantísimo en la expresión de ideas, hay quienes aprovechan para tener captar una atención sobre paradigmas muy retrógrados, porque total, cuanto más barbaridades se diga, más llama la atención", dijo.

En este punto, los vinculó con el "fenómeno de los libertarios, que se apropian de palabras -porque de libertarios no tienen nada ya que son sectores sumamente reaccionarios, retrógrados- y difunden así la exaltación de los peores valores".

(Télam)