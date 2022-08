La diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, insistió hoy en que existe una "persecución política" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa judicial conocida como Vialidad y se volvió a manifestar en contra de la figura de asociación ilícita por considerar que es utilizada "cuando no se puede encontrar la prueba directa de otro delito".

"Me he manifestado siempre en contra de la asociación ilícita. Son figuras creadas para detener una persona porque tienen penas altas y para incriminarlas cuando no se puede encontrar la prueba directa de otro delito", afirmó la legisladora esta mañana en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, la diputada recordó que la asociación ilícita "fue creada específicamente para la persecución de anarquistas y comunistas a principio de siglo" y advirtió que "últimamente se ha intentado utilizar contra organizaciones sociales en Jujuy y otros lugares".

"Nosotros siempre denunciamos la corrupción, pero hay que preguntarse qué es lo que se esta juzgando en este caso. En este entramado se hace un recorte, se elige una parcialidad y se busca la proscripción política. Soy muy clara con esto también porque hay persecución política", subrayó la legisladora.

Además, la diputada sostuvo que sea cuál sea el fallo "va a haber desconfianza" y consideró que debe haber "una mirada popular" en estos casos a través de los juicios por jurados.

"Aquí está pasando algo que también pasó en Brasil. Entonces creo que todos y todas estamos en alerta porque vimos como se utiliza este tipo de causas para ir a un gobierno de los jueces donde ellos elijen quien puede ser candidato o no", expresó.

En tanto, Bregman advirtió que el Poder Judicial "es una casta llena de privilegios" y llamó a estar alerta ante "todo avance antidemocrático" porque -según sostuvo- eso "termina atacando las libertades democráticas de todo el pueblo".

"Para sacar las sospechas sobre las relaciones de jueces, de fiscales, Los Abrojos y con que se van a jugar un partidito a la casa del (expresidente Mauricio) Macri, que es un nivel de bochorno inexplicable, estoy convencida que debería haber una mirada popular", completó.

(Télam)