El actor argentino Luis Brandoni remarcó que le hubiese gustado que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se quedara trabajando en la Provincia de Buenos Aires y que no le parece "un acierto" el cambio a la Capital Federal, mientras que aclaró que no participará en las PASO.

"Creo que se hicieron unos cambios y hay que ver qué decisión tomaron las autoridades. A mí los cambios de Vidal de Provincia a Capital no me parecen un acierto, pero que es una buena candidata no hay ninguna duda", indicó respecto a los movimientos en Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones.

Además Brandoni manifestó: "Me hubiera gustado que Vidal siga en la provincia de Buenos Aires. No se porque estuvo un año sin hablar".

En tanto, señaló en declaraciones radiales: "Las PASO es una elección donde se le da la posibilidad a la sociedad de que elija a los candidatos.

Me parece que es saludable y bueno". Asimismo, afirmó: "No voy a participar, voy a trabajar para las PASO para el sector que nos representa a nosotros, pero no voy a participar. Me parece muy bien que haya gente que se haya involucrado en la política".

También se refirió a la denuncia contra Mauricio Macri por un presunto envío de armas a Bolivia con el fin de perjudicar al gobierno de Evo Morales.

"Creo que es un invento la información de Bolivia. Creo que apareció como un globo de ensayo, quiero darle un poco de tiempo y ver si se confirma o no.

Si se confirma sería grave, pero me parece que no es así y esto ya se va a saber", expresó Brandoni. BAC/KDV NA