El actor y precandidato a diputado nacional Luis Brandoni destacó hoy que uno de los aspectos positivos que deja la pandemia son las movilizaciones y reclamos de "la gente común", ya que remarcó que "no quieren dejarse llevar por delante".

"Una de las cosas más importantes que logró la sociedad, sin el concurso de los partidos políticos, fue la recuperación de las clases, algo que decidieron los papás y las mamás. Fue un avance extraordinario", sostuvo el reconocido artista.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, el dirigente radical destacó que "los vecinos, la gente común se ha hecho cargo de reclamar". "La gente ya no quiere dejarse llevar por delante.

Tengo muchas esperanzas puestas en eso", agregó el postulante a diputado nacional por la lista Adelante dentro de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Al ser consultado sobre los cruces que hubo en entre dirigentes de la oposición en los primeros días de campaña electoral, Brandoni se mostró "muy preocupado" por la situación.

"No es bueno que ocurra eso, porque una vez transcurridas las PASO, vamos a conformar todos el mismo bloque", concluyó. El reconocido actor integra la lista radical en la Ciudad de Buenos Aires junto al ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein y el ex diputado nacional Facundo Suárez Lastra. PT NA