En 2018 el ex vicepresidente Amado Boudou era condenado a pasar un tiempo en la cárcel de Ezeiza, de donde se fue con libertad domiciliaria en plena pandemia de coronavirus y en medio de la indefinición de la Justicia para resolver si le mantenía o no ese beneficio. El 7 de agosto de 2018 el Tribunal Oral Federal 4 condenaba a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica, y el ex funcionario dejaba el tribunal esposado para pasar un tiempo en el penal de Ezeiza. En abril de 2020, el juez Daniel Obligado le dio la prisión domiciliaria: el argumento fue la vulnerabilidad en la que estaban sus dos hijos menores, y que la condena aún no estafa firme. Sin embargo, en noviembre de ese 2020 la condena quedó firme porque la Corte Suprema rechazó un recurso para revisar su pena pese a lo cual Boudou siguió detenido en su casa. Los fiscales habían pedido que vuelva a la cárcel y así o decidió Obligado, pero sometió su decisión a que la misma quedara firme en una instancia superior. Durante la feria judicial de enero de 2021, Obligado no habilitó el trámite de la causa y se dilató la decisión, aunque llamativamente el juez sí lo hizo para concederle una reducción de diez meses a Boudou por estímulo educativo tras haber realizado una serie de cursos en el penal de Ezeiza. En febrero, la Cámara de Casación la Sala IV dijo que la decisión de Obligado no fue bien resuelta y remitió el expediente otra vez al juzgado de ejecución, pero Boudou seguía manteniendo el arresto domiciliario. Al volver el expediente, el juez de ejecución era otro: Ricardo Basílico, quien decidió revocarle la prisión domiciliaria, pero también dejó sujeta su decisión a que el fallo quedara firme. Hace unos días, la Sala IV de la Cámara de Casación hizo una audiencia para definir si mantenía o no el arresto domiciliario y le quitó otro mes más de su condena por estímulo educativo. Mientras la Cámara estaba en plazo para definir si Boudou sigue detenido o no en su casa y habiéndose cumplido el martes pasado el tiempo en que el exfuncionario cumplió las dos terceras partes de la condena, se le dio la libertad condicional. Boudou podrá acceder a la libertad condicional que se mantendrá mientras no cometa delitos y teniendo la prohibición de salida del país. SOF/PS/SPC NA