El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió desafiante este miércoles que luchará contra los crecientes llamados para que renuncie al cargo, pero su promesa de continuar fue recibida con risas desdeñosas en una aparición parlamentaria. Acorralado por las renuncias de una serie de colegas de alto nivel y ministros subalternos que dijeron que no estaba en condiciones de gobernar, Johnson buscó salir peleando en la sesión semanal de preguntas del primer ministro del parlamento. "El trabajo de un primer ministro en circunstancias difíciles es seguir adelante. Y eso es lo que voy a hacer", se comprometió el primer ministro según un cable de la agencia Reuters. Anteriormente, trató de reafirmar su autoridad nombrando rápidamente a Nadhim Zahawi, una estrella en ascenso en el Partido Conservador ampliamente acreditado por el lanzamiento exitoso de las vacunas COVID-19, como ministro de finanzas. Pero la actuación de Johnson encontró una respuesta brutal. Por su parte, Javid señaló que no puede "en conciencia, seguir sirviendo en este gobierno". "Soy una persona de equipo por instinto, pero los ciudadanos británicos esperan acertadamente que haya integridad en el gobierno", manifestó en declaraciones reproducidas por Actualidad DW

El exministro de Salud también sostuvo que los problemas que atraviesa el Partido Conservador "no se resolverán bajo el liderazgo" de Johnson, por lo que "perdió la confianza en él". Johnson se veía sometido a nuevas presiones el martes, después de que su oficina se vio obligada a admitir que el primer ministro olvidó que le habían informado de una denuncia anterior de conducta sexual inapropiada contra uno de sus ministros. Tras ser acusado de mentir sobre lo que sabía cuando nombró a Christopher Pincher para un puesto relacionado con el apoyo a las personas en el Partido Conservador, su oficina se vio obligada a dar un rápido giro para decir que fue informado de "alguna manera" sobre el caso, pero que no lo recordó la semana pasada. La acusación de mentir y la pérdida de memoria no contribuyen a aliviar los meses de presión sobre Johnson, que se enfrenta a la creciente frustración del gobernante Partido Conservador por lo que, según algunos, es una gestión plagada de escándalos. Algunos legisladores conservadores intentaban reanimar los intentos para destituirlo, justo un mes después de que el primer ministro sobrevivió a una votación de confianza

El principal partido de la oposición, el Laborista, acusó a Johnson de "arrastrar la democracia británica por el fango". INT./Reuters NA