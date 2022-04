El presidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró hoy su "respaldo" al "justo, legítimo y digno del pueblo y del Estado argentino" sobre las Islas Malvinas, y sostuvo que su país "parte desde América Latina" para "construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo".

Durante la declaración conjunta realizada en Casa Rosada junto al jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, tras la firma de acuerdos bilaterales, el mandatario trasandino señaló la vocación de su Gobierno de concentrarse en los "puntos en común" en la relación entre ambos países y apartarse de las "diferencias" que "hacen pensar" que se está "ante un abismo".

En el inicio de su visita de Estado, Boric reiteró la postura que ya había manifestado respecto del reclamo por la soberanía argentina sobre los archipiélagos del Atlántico sur y señaló que esa posición es la misma que adoptaron sus antecesores desde "Patricio Aylwin hasta Sebastián Piñera".

"No tengo dudas de qué lado estar. Por cierto, siempre del lado de la paz y estos conflictos se tienen que resolver de forma pacífica", dijo.

Boric también apoyó esa idea de la resolución diplomática de los diferendos inclusive respecto a la plataforma entre la isla de Tierra del Fuego y la Antártida, territorio reclamado por ambos países.

"La política de límites del Estado chileno es política de Estado. Nosotros podemos tener una diferencia, respecto de la plataforma continental antártica vamos a resolverla a través de los buenos oficios y la diplomacia. No va a impedir que profundicemos nuestras relaciones culturales, en materia energética, en materia económica y política", señaló.

El mandatario chileno había iniciado su alocución subrayando su interés por "profundizar la relación" con el "pueblo hermano" de la Argentina y dijo que esa construcción "tiene que ir más allá de las preferencias de los presidentes".

"Es una tradición de larga data que el primer lugar que visitan (los presidentes chilenos) es la Argentina. Hay una enorme frontera compartida. Por trayectoria personal, siento una profunda hermandad: me crié en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Ese espíritu de cooperación, replicarlo", expuso.

Consultado por la problemática de la reivindicación mapuche en territorios patagónicos, señaló que "no es un tema que haya inventado el presidente Piñera" ni tampoco "un tema que tenga que ver la soberanía argentina".

En ese sentido, remarcó que, en pos de resolverlo, se ha "elegido el camino del diálogo, que va a molestar a muchos, a quienes creen que a partir de la violencia se pueden conseguir cosas".

También respondió sobre los derechos humanos en materia internacional y dijo que al problema del doble estándar de "sectores de izquierda" se le opone "un doble estándar en materia de derechos humanos" por parte de "la derecha cuando habla de la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua".

"¿Por qué no me preguntan por los derechos humanos en nuestro país, o por el asesinato de líderes sociales en Colombia? Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y el Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo. No utilicemos el sufrimiento de pueblos para tratar beneficios de políticas internas", apuntó.

Respecto de los desafíos bilaterales, Boric señaló al cambio climático y a las crisis migratorias como problemáticas que desconocen "las fronteras de los Estados nación" y estimó que hay mucho para trabajar en conjunto por parte de la región.

"Chile parte desde América Latina. Si bien durante mucho tiempo estuvimos mirando en otras direcciones, hacia el norte y el Pacífico, con relaciones que queremos mantener y profundizar, nuestra base es América, y, desde ahí, vamos a construir comunidad, región, cooperación e internacionalismo", afirmó.

(Télam)