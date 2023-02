El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó hoy que en la reunión de la mesa política del Frente de Todos (FDT) que se desarrolló anoche en la sede del PJ nacional se coincidió en "la unidad más allá de los matices" que tiene la coalición gobernante y se rechazó "la proscripción que significa para Cristina Kirchner la injusta condena" en el marco de la causa Vialidad.

"En el encuentro de la Mesa Política del Frente de Todos coincidimos en la unidad más allá de los matices que tenemos en nuestra fuerza", publicó Bordet esta mañana en su cuenta de Twitter sobre la reunión que se extendió hasta la madrugada.

"Acordamos trabajar fuertemente en consolidar un escenario de estabilidad y previsibilidad en nuestro país", agregó el mandatario.

También señaló que "de cara al proceso electoral de este año vamos a fijar una plataforma y el diseño de una estrategia electoral en base a las futuras candidaturas".

MIRÁ TAMBIÉN Magistratura: la Cámara Federal abrió la posibilidad para que Espert sea querellante contra Cristina Kirchner

Finalmente remarcó que en el encuentro se rechazó "la proscripción que significa para Cristina Fernández de Kirchner la injusta condena en la Causa Vialidad que debilita la democracia".

Anoche, el Frente de Todos realizó el primer encuentro de su mesa política en una reunión que se extendió por más de cinco horas y terminó pasadas la 1.30 de la madrugada de hoy en la sede partidaria del PJ, que concluyó con un discurso del presidente Alberto Fernández y la difusión de un documento titulado "Democracia sin proscripciones. Unidad para transformar".

El texto fue debatido al detalle por todos los espacios políticos, sociales y sindicales que componen la coalición oficialista y en uno de sus puntos claves, en el párrafo quinto, hace explícito el compromiso de quienes integran la mesa de "disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

Ese planteo subraya que el "liderazgo y potencia electoral" de la Vicepresidenta "no puede ser arrebatado" a los votantes del FdT, y apunta sobre el Poder Judicial al señalar que "no hay, o no debería haber, ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular".

(Télam)