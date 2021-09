El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confió hoy en la posibilidad de que el Frente de Todos (FdT) pueda revertir los resultados de las PASO y triunfar en las legislativas generales del 14 de noviembre, al evaluar que "hay otro escenario, mucho más polarizado" donde "competiremos fuerza contra fuerza".

Bordet expresó que el Frente de Todos "en las PASO no competíamos con nadie" y que en su provincia Juntos por el Cambio (JxC) "tenía dos listas muy competitivas, y esto hizo que mucha gente que habitualmente nos vota en esta oportunidad no fuera a votar, porque no era una elección atractiva debido a que no había competencia" interna en el espacio oficialista.

Para el gobernador, los comicios de noviembre, en cambio, presentan un escenario diferente, marcado por una "polarización" entre el FdT y la coalición opositora JxC.

"Ahora que es una elección general, hay otro escenario que va a estar mucho más polarizado, donde competiremos fuerza contra fuerza y estamos direccionando la campa en esa dirección", evaluó el gobernador en declaraciones realizadas en la Casa Rosada, tras la firma de convenios con municipios entrerrianos para la concreción de infraestructura del transporte.

Bordet analizó además que "con una campaña personalizada, yendo a buscar los votos que por algún motivo estaban enojados, que no fueron a votar, o quizás votaron a otra fuerza, podemos revertir" el revés electoral que tuvo el oficialismo en las PASO del 12 de septiembre.

En ese sentido, el mandatario entrerriano juzgó que la drástica disminución de contagios de Covid-19 junto al avance del plan de vacunación generan mejores condiciones para la segunda etapa de la campaña rumbo a las generales de noviembre.

"En Entre Ríos en este momento no hay ningún paciente que esté en terapia intensiva, esto nos posibilita acercarnos a la gente, estar cara a cara", señaló y agregó: "La pandemia nos golpeó mucho y no tuvimos tiempo de recuperarnos, y eso nos dificultó mucho la campaña" de las PASO.

En la misma línea se expresó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien subrayó que "trabajando en conjunto con los gobernadores y todos los intendentes podemos revertir el resultado de las elecciones".

"Es posible ganar, tenemos las herramientas, seguramente nos faltó mucho trabajo de campo recordándole a los vecinos y a los electores de dónde veníamos y qué es lo que nos pasó durante este año y medio en que tuvimos que combatir la pandemia", reflexionó.

Para Guerrera, "hay que hacer este trabajo y mostrar cómo en las ciudades del país hay obras y el Estado nacional y el provincial están activos, mostrar que eso fue hecho en el contexto de una pandemia", y consideró que "otros índices económicos seguramente van a repercutir de manera favorable en las elecciones". (Télam)