El gobernador entrerriano Gustavo Bordet destacó hoy que los juicios por jurado permiten "democratizar la Justicia y que la sociedad se involucre", al presentar un libro donde se relata el proceso de aplicación de estos procesos judiciales en Entre Ríos.

"Juicio por Jurados en Entre Ríos" es el título del libro que fue presentado esta noche, que reúne detalles sobre su aplicación y el mandatario local consideró que los juicios con participación ciudadana son un "avance institucional a partir de consensos políticos y entre los poderes del Estado".

Los juicios por jurado permiten "democratizar la justicia y que la sociedad se involucre, principalmente en hechos a veces que conmocionan mucho, generando una opinión de vanguardia", afirmó Bordet.

En noviembre de 2019 se convirtió en ley el proyecto impulsado por el mandatario provincial, que estableció esta modalidad de juicio sobre delitos con penas mayores a 20 años de prisión, con un jurado de 12 hombres y mujeres en partes iguales, con domicilio en la jurisdicción del hecho.

Bordet recordó que se desarrollaron debates y encuentros entre especialistas, magistrados, asociaciones, y referentes de distintos sectores y partidos políticos, lo que hizo que la norma se aprobara con unanimidad.

"Era un desafío y hoy se transformó en una realidad efectiva, que funciona de manera democrática y con transparencia, y tiene un gran futuro", señaló el gobernador en conferencia de prensa.

Además, adelantó que el libro -con prólogo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Horacio Rosatti- estará en "todas las escuelas y bibliotecas" de la provincia.

El 11 de noviembre del 2020 comenzó el primer juicio por jurados en Entre Ríos y ya se llevaron a cabo más de 70 procesos judiciales de este tipo, donde los jurados "demostraron que la sociedad está capacitada para administrar justicia", dijo a Télam el juez de Garantías Elvio Garzón.

Garzón, coordinador para la implementación y estudio del juicio por jurados en la provincia, explicó que la ciudadanía "se ha comportado con suma responsabilidad, acató todas las instrucciones y trabajó con mucho compromiso".

En tanto, resaltó que se "cuida el anonimato (de los jurados) constantemente" y que para su elección se realizan diversos sorteos y procesos que "garantizan la transparencia y seriedad".

También destacó la labor de abogados defensores, fiscales, jueces técnicos y personal del Poder Judicial que se adaptó a "una logística totalmente diferente a lo que es un juicio técnico".

Poder realizar los juicios por jurados "acerca la sociedad a la Justicia, democratiza el Poder Judicial y hace que la ciudadanía vea cómo se administra justicia", agregó a Télam.

El veredicto debe ser "culpable" o "no culpable" y por unanimidad, en tanto que si no llega a un acuerdo, se podrá producir un nuevo juicio por jurados una sola vez más; y nuevamente no se logra un veredicto, el acusado es absuelto.

Por eso, la Justicia entrerriana recibió varias críticas y presentaciones de fiscales declarando la inconstitucionalidad de los juicios por jurados, pero el Superior Tribunal de Justicia entrerriano (Stjer) convalidó su desarrollo.

"Hay un mínimo porcentaje de juicios que son recurridos", aclaró hoy la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, y recordó que la Constitución de 1933 ya establecía este tipo de juicios.

El Poder Judicial "parecía más cerrado y hoy en día esta enorme participación ciudadana le da otra matriz, que la vamos a seguir notando en las próximas generaciones", completó.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por jurados (AAJJ) y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Andrés Harfuch, remarcó que Entre Ríos "es un ejemplo a imitar", y que las víctimas y sus familias "ven al jurado como sus pares e iguales y confían más en ellos".

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, añadió que los juicios por jurados generaron "un cambio en el lenguaje judicial" pero aún "hay que romper estructuras que vienen de la formación universitaria para cambiar el paradigma sobre de qué manera se condena". (Télam)