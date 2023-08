El precandidato a la gobernación bonaerense por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), Alejandro Bodart, enfatizó hoy que si no se toman "medidas de fondo los problemas se van a profundizar", al referirse al crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años muerta en Lanús como consecuencia de un asalto.

Bodart dijo a Télam que "tenemos que discutir el régimen carcelario donde entra un ladrón de gallina y sale un asesino serial".

"Si no discutimos los temas de fondo y cambiamos de raíz algo que no proponen los políticos tradicionales que nos han traído hasta acá, no vamos a tener ningún cambio sino que estos problemas se van a profundizar", añadió.

Luego de explicar la propuesta del espacio político, y de mencionar "la tragedia que ha sufrido la familia de Morena", el precandidato mencionó la necesidad de "tomar medidas" y cuestionó a las fuerzas de seguridad.

"Le pasó a la familia de Morena, pero lo puede sufrir cualquier familia, y lo dice una persona que tiene un hijo muy chiquito, de 9 años, ni imagino lo que debe sentir esa familia", dijo.

En esa línea, subrayó que "hay que terminar con las salidas de ocasión y los eslogan que escuchamos en los políticos tradicionales que han gobernado o gobiernan, nunca solucionaron nada, y vuelven a repetir frases vacías como mano dura, cambio de leyes, más policía, cuando todas estas cosas se han hecho y no solo no han solucionado nada".

Agregó que, en este contexto, desde la Izquierda, buscan "discutir dos cosas centrales". "Desde ya, estos dos lúmpenes, sanguijuelas que provocaron esto tienen que ir presos, ahora el tema es cómo hacemos para que haya cada vez menos de esta gente suelta".

Para el dirigente, entre las "dos medidas fundamentales", la primera es "desmantelar a la maldita policía bonaerense que es parte del delito".

Y la segunda medida que propuso es "un shock de inclusión social para sacar a los pibes que no trabajan ni estudian, que viven hacinados en la marginalidad, pibes a los que llegan primero los narcos y los policías corruptos antes que el Estado". (Télam)