El precandidato bonaerense a diputado nacional por el Frente de Izquierda Alejandro Bodart llamó hoy a abandonar "el sectarismo que impide ampliar" esa fuerza y propiciar que los trabajadores "se enamoren" de un programa que los favorece

Bodart, postulante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), encabeza una lista que enfrenta en las PASO a la del FIT-U (Partido Obrero, Izquierda Socialista y PTS), que tiene como primer precandidato a Nicolás del Caño. El dirigente aseguró que con esa alternativa de la izquierda en los próximos comicios del 12 de septiembre "existe un total acuerdo programático", aunque marcó sus diferencias en cuanto a la necesidad de "un frente que se convierte en un movimiento y no en un frente de partidos". "Tenemos un programa, pero tenemos que discutir como lo hacemos masivo. Cómo hacer que este programa que responde a los intereses de los trabajadores enamore a los trabajadores", expresó en una conferencia de prensa brindada en el distrito bonaerense de Ituzaingó, donde presentó a precandidatos locales por ese espacio, como Jorge Núñez, primer postulante a concejal. Bodart advirtió que "el sectarismo impide toda posibilidad de ampliar el espacio. Uno puede pensar que es preferible ser cabeza de ratón, para que no vengan a cuestionarnos, pero una izquierda así no puede ser mayoría". "Tenemos que apuntar a que la izquierda se llene de gente de movimientos sociales y sindicatos, por ejemplo. Seguro van a cuestionar nuestras propuestas, pero surgirán propuestas mejores", juzgó. Mientras deslizó críticas al gobierno provincial y bonaerense por "privilegiar los intereses de diez mil familias y el pago de la deuda, antes de solucionar los problemas de la gente", lanzó propuestas como "reducir la carga horaria en grandes empleas para solucionar el problema del desempleo" y "unificar el sistema de salud", además de "eliminar el subsidio a la educación privada". En cuanto a la reducción a seis horas de la jornada laboral, señaló que se trata de una medida que se está tomando "en distintas partes del mundo" y es propiciada por el avance de la tecnología. Bodart aseguró que las encuestas que manejan dan a la izquierda como tercera fuerza, "a pesar de que sectores poderosos propician en la provincia a (José Luis) Espert y (Javier) Milei que proponen una continuidad de lo que fueron las políticas de (Carlos) Menem y (Domingo) Cavallo, que tanto daño han hecho en los ´90". "Cuando dicen que es una propuesta a la que adhiere la juventud, debe ser de algún barrio cheto o de algún country, no lo que se ve en los barrios del conurbano", advirtió finalmente.