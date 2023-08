El precandidato a la gobernación bonaerense por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Alejandro Bodart, le pidió a la ciudadanía que "no vote en blanco" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán el próximo domingo 13 de agosto, al considerar que con esa actitud "no se castiga a quienes trajeron a la Argentina a esta situación", durante una recorrida de campaña que realizó en La Plata.

"Estamos en una campaña en la cual hay mucha bronca. Muchos están pensando en no ir a votar o en hacerlo en blanco. Le queremos decir a la gente que no pierda su voto. Si no se ejerce este derecho no se castiga a quienes llevaran a Argentina a esta situación", señaló Bodart en declaraciones a Télam.

El precandidato afirmó que si la intención "es castigar a quienes gobernaron" en los últimos años "hay que darle una oportunidad" a los postulantes que la izquierda presentará en las elecciones de este año.

"Hay que darle una mano a la Izquierda que se planta y cuestiona al poder. Somos un espacio que enfrenta a los vivos que hacen sus fortunas con la superexplotación de la gente. Queremos que esta vez la crisis la paguen los ricos y no los trabajadores de los sectores populares", acotó.

La agenda de Bodart en la capital bonaerense incluyó una reunión que mantuvo con los adherentes del FIT-U que fiscalizarán en las PASO para la lista del espacio que respalda a nivel nacional y que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que se enfrentará al binomio que integran Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

"Estamos en el tramo final y para nosotros, que no le pagamos a los fiscales, si no que lo hacen nuestros propios compañeros de los barrios, de los lugares de trabajo, de la juventud, es una tarea importante porque muchas veces depende de la fiscalización que terminen nuestros votos siendo contabilizados", apuntó Bodart.

