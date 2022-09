El bloque de diputados nacionales del PRO consideró hoy que "eliminar las PASO pocos meses antes de una elección presidencial es querer hacerle trampa al conjunto de los argentinos y a la democracia", por lo que expresó su "rechazo al intento de suspenderlas".

A través de un comunicado, la principal bancada de Juntos por el Cambio, señaló: "El Gobierno nacional busca cambiar las reglas, a poco tiempo de las elecciones y a las apuradas, porque sabe que en tres años de gestión lo único que hizo fue ocuparse de sus propios intereses en lugar de solucionar un solo problema de la gente".

"La Argentina atraviesa una de las crisis más graves de su historia: inflación, pobreza, corrupción, violencia e inseguridad son las preocupaciones de la mayoría de los argentinos. El Gobierno sabe del descontento de las mayorías con su gestión y busca recurrir a toda trampa que esté a su alcance para intentar debilitar a la oposición", continuó el texto.

Para los 50 diputados del PRO, "es una locura que quieran cambiar las reglas de juego electoral a pocos meses de la elección y sin hacerlo por un mínimo consenso. Es jugar sucio, violar las normas básicas de convivencia y ponen en riesgo el sistema democrático".

MIRÁ TAMBIÉN Remo Carlotto participará de Misión Internacional de Especialistas en DDHH en elecciones de Brasil

El comunicado añadió que "para eliminar las PASO, el oficialismo necesita el apoyo de otras fuerzas en el Congreso porque hoy no cuentan con votos propios para hacerlo. Por eso, es muy importante que la sociedad rechace y le reclame a los otros bloques no oficialistas que no le hagan el juego al gobierno kirchnerista dándole los votos que le faltan". (Télam)