La primera mujer trans precandidata a intendenta en Catamarca, Blasia Gómez Reinoso, sostuvo hoy que busca romper "los moldes de la vieja política" y propone "generar una cultura de trabajo y dignificar a los ciudadanos de su localidad".

Las próximas elecciones PASO del mes de septiembre en Catamarca tendrán por primera vez en la historia de la provincia a cuatro mujeres trans conformando parte de las lista de precandidatas a cargos electivos, entre ellas Gómez Reinoso.

"Soy educadora, madre, esposa y ahora me gustaría poder llegar a ser intendenta para poder ayudar a cambiar la realidad de los ciudadanos de mi localidad", dijo Blasia en diálogo con Télam.

Gómez Reinoso (61) es una docente jubilada, que vive junto a su familia en la localidad catamarqueña de 'Los Altos' y se postula como precandidata a intendenta por la Alianza 'Con vos Podemos´, que integra -entre otras fuerzas- el GEN de Margarita Stolbizer.

"Lo de la candidatura fue algo sorpresivo, la gente de la Alianza vino a hablar conmigo y primero me costó decir sí por varias cosas. Tengo mi hogar, mi familia, pero siempre me caractericé por ser bastante luchadora, fueron varios los factores que incidieron para que yo pueda dar este sí", aseguró.

Entre esos factores, Blasia recordó: "Fui parte del primer matrimonio igualitario en Catamarca, la primera en ejercer el derecho a la identidad de género siendo educadora, siendo parte de los equipos de conducción de un establecimiento educativo como rectora, directora durante 36 años".

"Siempre me tocó transitar momento difíciles, cuando me ofrecieron ser precandidata primero lo pensé y me dije en vez de ser una mera espectadora, me voy a involucrar, me pareció importante representar una alternativa, por los cambios y los desafíos que hay que buscar", contó.

De cara a sus propuestas de campaña, mencionó: "Quiero romper un poco el molde y romper con ciertas conductas y posturas de esas personas que se atornillan al sillón. Esto debe ser una cuestión móvil, hoy soy yo la intendenta mañana puede venir otro y seguir con un proyecto".

"Tengo muy claras mis convicciones, lo que soy, a dónde quiero llegar y creo que en este proceso están muy bien puestas todas la piezas", dijo y agregó: "Hay varias problemáticas en Los Altos, todas tienen un orden de prioridad, pero a su vez todas son urgentes. Me preocupa mucho el tema de la educación, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos".

"Acá hay mucha pobreza que se vio multiplicada por la pandemia y con esta situación a la gente hoy no le interesa meterse en el lenguaje de la clase política. La gente necesita llegar a fin de mes, tener comida en la mesa para sus hijos y necesita tener la seguridad de que va a poder seguir viviendo a pesar de la pandemia", aseguró.

En ese marco, indicó que busca reinsertar la cultura del trabajo y el turismo en la agenda de Los Altos.

"Quiero proponer un proyecto sustentable a nivel cultura de trabajo, donde las personas puedan acceder a una fuente de trabajo digna, una obra social digna y no que se terminen conformando con dádivas del político de turno. La explotación del turismo es una salida", dijo.

En tanto, Solange Reinoso (30), activa militante del colectivo LGBT y miembro de Asociación Siempre Diversidad Argentina (ASDA), es otra de las precandidatas trans que se presentarán por primera vez en la provincia de Catamarca, en las PASO del 12 de setiembre.

Reinoso se presenta como precandidata a concejal por el municipio del departamento catamarqueño de Belén por la lista 'Belén Con Todos', referenciada en el Frente de Todos.

"Milito hace 12 años en política, provengo de una familia humilde y trabajadora que salíamos adelante por nuestros medios, mi padre es docente y me enseñó muchísimas cosas que valoro y entre ellas es que la educación nace en el hogar", contó Solange en diálogo con Télam.

En esta línea, la joven precandidata señaló: "Venía trabajando en política hace 12 años, y en el año 2020 comencé trabajar en la Asociación Siempre Diversidad Argentina, ya que en Belén nunca se tuvo en cuenta a las personas LGBT del departamento y esto me lleno de empatía y amor principalmente por mis compañeres".

(Télam)