El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, dijo que "nunca" pidió la libertad condicional de Facundo Jones Huala durante la audiencia que se llevó a cabo días atrás en el marco de la causa por la que el referente de comunidades mapuches cumple condena en el país trasandino.

En una entrevista que hoy publica el diario La Nación, Bielsa fue taxativo al respecto: "Yo nunca pedí la libertad condicional del señor Jones Huala".

Sí, en cambio, dijo que "es correcto" que objetó la intervención del enviado del Ministerio del Interior chileno, quien dijo que "para juzgar la concesión de la libertad condicional había que tomar en cuenta la vida pasada del que la solicitaba".

"Eso no es así, hay que tomar en cuenta el informe psicosocial que se leyó en esa audiencia, que demuestra la conducta que tuvo el detenido mientras comenzó cumplir su condena, que no son nueve años por terrorismo sino por incendio simple y portación de un arma casera", explicó el embajador argentino.

"Tengo muchos años en la función pública y jamás tuve ni un sumario administrativo ni una indagatoria ¿Cómo con esa trayectoria alguien puede pensar que voy a cometer la torpeza que me atribuyen? Lo que digo es absolutamente verdad y vamos a ver quién es el que miente en esta historia", enfatizó.

También contó que intervino "en muchos otros" casos y "este es excepcional por el actor, pero tenemos casos así todos los días".

Ante la consulta de si se arrepentía de su presencia en la audiencia, Bielsa señaló: "No es un tema de arrepentimiento, sino de deber y de conciencia. Hay normas que me obligaban a hacer lo que hice y cumplí con esas normas. Y en cuanto a la conciencia, me pareció que no correspondía, que no era propio de un jefe dejar que una cónsul se hiciera cargo de esta audiencia y por eso asumí la responsabilidad, dentro de mis facultades".

También contó que dialogó con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, sobre el caso: "Yo la llamé para darle explicaciones, ella no me pidió nada, tuvo una actitud muy ecuánime y me contó cuáles eran los problemas que enfrentaba. Solo le pedí que no me juzgara por lo que decían, porque eran mentiras", indicó.

La última semana, la embajada argentina en Chile había dado cuanta de que Bielsa participó de la audiencia por Huala por un pedido de "asistencia consular" de la defensa del detenido y sostuvo que se trataba "de una tarea regular". (Télam)