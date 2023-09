El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, afirmó hoy que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien conoce por haber trabajado en el holding de empresas Corporación América, "no es un impostor intelectual" pero manifestó que si resultara electo sería "sumamente riesgoso para la salud colectiva".

"Javier Milei no es un impostor intelectual, no es un individuo que está coacheado, es un tipo intelectualmente honesto. Distinto es si lo que postula se puede conseguir democráticamente en términos de malestar social, pero a mí me decía las mismas cosas", confió Bielsa en declaraciones a Radio con Vos.

Comentó que en la década pasada, cuando trabajaba en Aeropuertos Argentina 2000, empresa que forma parte de Corporación América fundada por Eduardo Eurnekian, Milei era "evaluador de riesgo" y calificó al libertario como "un gran profesional calificado".

El embajador se refirió al postulante presidencial de LLA durante el reportaje como Javier Gerardo, nombre con el que trata al libertario a partir de la relación que generó durante los años de trabajo compartido.

Bielsa manifestó que lo que le "preocupa" del diputado de LLA no son "sus extravagancias" personales, sino que "sostenga una teoría que no ha sido jamás probada, como él enuncia, en ningún país del mundo y que significa en muchos aspectos un retroceso civilizatorio".

"Me preocupa absolutamente todo, la eventual presidencia de Javier Gerardo es sumamente riesgosa para la salud colectiva de nuestro país", expresó.

Y advirtió que como actualmente el "pacto social" se encuentra con una "fatiga material", si "encima se le añaden todas estas recetas, yo tengo una enorme preocupación, tengo cuatro hijos".

"No tengo la preocupación por mí, la tengo por mi descendencia y por la descendencia de todos los amigos míos, por el país que le estamos dejando", insistió.

Consultado sobra las declaraciones en las que la candidata vicepresidencial de LLA, Victoria Villaruel, relativiza el terrorismo de Estado, sostuvo que "jamás analizaría este fenómeno apuntando a una figura que hoy es menor".

"Así como sería un retroceso (un eventual gobierno de Milei) desde el punto de vista de la ciencia política, es muy posible que también sea un retroceso del punto de vista respecto de los derechos humanos", remarcó.

Sobre las declaraciones cruzadas entre Milei y Eurnekian, en las que el libertario manifestó que "le estaba parando" un contrato al empresario para la futura elaboración de documentos de identidad por parte de la compañía Unitec Blue, Bielsa manifestó "no es cierto que Milei ni un grupo de diputados afines estén parando nada; piensan presentar una medida para que una serie de actos administrativos no sean materializados por este Gobierno, eso sí".

La declaración del libertario fue luego de que Eurnekian sostuviera que "Milei no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el papa Francisco", tras sus agravios al Sumo Pontífice, y luego de que el magnate dijera en la cumbre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que "no estamos para aguantar otro dictador".

"Son dos personas por las que siento afecto y por supuesto me desagrada que pasen estas cosas", agregó sobre el entredicho.

Consultado sobre la posibilidad de que Eurnekian sea el 'padrino político' de Milei, Bielsa confió que "Eduardo no es una persona a la que yo le pediría un consejo político" y manifestó que en charlas que tuvo con el empresario, éste "no lo tenía (dentro) de la política" al libertario.

"A mí siempre me dijo que detestaba la política, que no le interesaba. Siempre tuvo una actitud refractaria frente a la política, de manera que pensar que Javier Milei es un producto de algún laboratorio de Eduardo Eurnekian, eso no es cierto", sostuvo.

Pero admitió que el dueño de Corporación América "lo puede haber apoyado" por ejemplo en "haberle prestado" al director de Proyectos en Aeropuertos Argentina 2000 en uso de licencia, Nicolás Posse, quien suena como posible jefe de Gabinete en un eventual gobierno de LLA.

Consultado sobre un posible financiamiento de Eurnekian a la campaña de LLA, enfatizó: "Sáquenselo de la cabeza, las financiaciones en serio cuando suceden se hacen de otra manera, con otras magnitudes, y con otros actores". (Télam)