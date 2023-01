El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió enviar a Buenos Aires a Christopher Dodd, asesor presidencial especial para las Américas, para que lo represente en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se hará el 24 de enero, a la que el mandatario norteamericano fue invitado por su par argentino Alberto Fernández, titular del mecanismo regional.

Así fue confirmado hoy por el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

"El Asesor Especial del presidente Joe Biden @POTUS (President of the United States) para las Américas, @SenChrisDodd, me confirma que viajará a Buenos Aires para representar a EEUU en la VII Cumbre @PPT_CELAC", anunció Argüello en la red social, y agregó que el exsenador demócrata "encabezará delegación integrada por funcionarios del Consejo Seguridad Nacional (NSC) y @StateDept".

Fernández había invitado a sus pares de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, respectivamente, a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya Presidencia Pro Témpore (PPT) está en manos de la Argentina.

Según adelantaron fuentes de la Cancillería argentina a Télam, del conclave, que se realizará el próximo martes, en el Sheraton Buenos Aires Hotel, también participará, aunque en forma virtual, el presidente Xi Jinping.

El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.

La Argentina busca reforzar a la Celac como un ámbito "multilateral" para el diálogo global, dijo días atrás la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en relación a la decisión de Fernández de invitar a la cumbre en Buenos Aires a sus pares de Estados Unidos y China, al encuentro que tendrá como plato fuerte la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que será el regreso de Brasil al bloque del que había quedado excluido temporalmente por decisión de su antecesor, Jair Bolsonaro.

En noviembre pasado, el gobierno de Biden nombró a Dodd como asesor presidencial especial para las Américas.

Antes, el exsenador que representó al estado de Connecticut en el Congreso de los EE.UU, fue asesor especial en la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles en junio del 2022, y tuvo por encargo de Biden la tarea de asegurar la participación de los mandatarios de los tres países más grandes de la región -Argentina, Brasil y México- en ese encuentro.

Días previos a la IX Cumbre de las Américas, Dodd fue recibido en la Casa Rosada por Alberto Fernández, quien le expresó su rechazo a la decisión tomada entonces por Estados Unidos de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro, e insistió en reclamar que el cónclave se desarrollase "sin exclusiones".

Fuentes diplomáticas destacaron a Télam la cercanía entre Dodd y Biden y destacaron que ambos son "demócratas católicos irlandeses del noreste (Dodd de Connecticut, Biden de Delaware) que se unieron al Congreso en la década de 1970".

Estuvieron juntos en el Senado "durante décadas" y son "internacionalistas comprometidos" que trabajaron "en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, con Biden como presidente y Dodd, que habla español con fluidez y exvoluntario del Cuerpo de Paz en la República Dominicana, encabezando el subcomité del Hemisferio Occidental".

Por otra parte, en la mañana de hoy, en la sede de la embajada argentina en Washington DC, el embajador Argüello mantuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente del Departamento de Estado, José Fernández.

En el marco del intercambio, ambos funcionarios repasaron el estado de las relaciones bilaterales en materia económica y de inversiones en el marco del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países que se celebra en 2023, informó un comunicado de la embajada argentina en Washington.

Junto con sus equipos de trabajo, Fernández y Argüello analizaron oportunidades de inversión en el campo de la minería crítica y se refirieron a la importancia de la evolución de la iniciativa "Alianza de Seguridad en Minerales" (Minerals Security Partnership en inglés).

"Estados Unidos es el primer inversor extranjero en la Argentina y el tercer socio comercial. Nuestro país tiene potencial para consolidar las inversiones y captar nuevos flujos de capital en el campo de la minería y en energías renovables, entre otros sectores estratégicos. Somos, por ejemplo, el primer proveedor de litio de los Estados Unidos", afirmó Argüello.

El titular de la misión diplomática destacó la importancia del litio argentino como componente esencial de las baterías en el marco de los ambiciosos programas de electromovilidad que lleva adelante la industria automotriz.

En ese sentido, el embajador mencionó el posible impacto que podría tener la Ley para la Reducción de la Inflación de Estados Unidos en el comercio bilateral, instrumento que concede subsidios a vehículos eléctricos condicionados al contenido norteamericano de minerales críticos para baterías.

"Argentina tiene la capacidad para escalar diez veces su producción para estar a la altura tanto de esta demanda extraordinaria de litio internacional y nacional. La Ley para la Reducción de la Inflación podría constituir un obstáculo para algunos de los objetivos planteados por ambos países, incluyendo la necesidad de incentivar inversiones para que nuestra industria pueda crecer en términos de valor agregado a lo largo de la cadena de valor", afirmó Argüello.

Asimismo, el embajador se refirió al Bicentenario: "Vamos llenar de actividades y contenido el dato histórico de los 200 años de relaciones diplomáticas para promover más comercio bilateral, más inversiones y profundizar el vínculo en todo sentido, a través de acciones específicas en Washington DC y en todas las jurisdicciones donde la Argentina tiene consulados". (Télam)